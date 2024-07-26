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創新藥品提振買氣 歐洲藥業3鉅子上修展望

編譯陳苓／綜合外電
創新性的新藥提振銷售之下，三家歐洲藥業鉅子25日公布的財報均交出佳績，並宣布上修年度展望。（路透）【作者：莊淳詠，日期：2024-07-26，數位典藏序號：20240725224334658】
創新性的新藥提振銷售之下，三家歐洲藥業鉅子25日公布的財報均交出佳績，並宣布上修年度展望。（路透）【作者：莊淳詠，日期：2024-07-26，數位典藏序號：20240725224334658】

創新性的新藥提振銷售之下，三家歐洲藥業鉅子25日公布的財報均交出佳績，並宣布上修年度展望。相較於精品業和汽車製造業近來相繼交出黯淡的業績，藥品業顯得前程似錦。

羅氏藥廠（Roche）表示，受惠於眼疾用藥Vabysmo推升上半年營收，預料全年經調整後的每股盈餘，調整為攀升7%~9%。至於1~6月銷售額為298.5億瑞郎（337.2億美元），每股盈餘為10.23瑞郎，雙雙超越市場預期。

阿斯特捷利康（AstraZeneca）說，癌症藥需求強勁下，預測全年不計部分項目的每股盈餘，將成長14%~16%，高於先前估計的成長11%~13%。該公司上季每股盈餘為1.98美元，銷售額為129億美元，均擊敗預期。

賽諾菲（Sanofi）也說，皮膚暨哮喘藥Dupixent需求熱絡，估計今年排除某些項目的每股盈餘將持平，優於原先估計的下滑1%~3%。第2季每股盈餘為1.73歐元（1.88美元），銷售額創季度新高，達33億歐元。

羅氏25日股價一度大漲4.4%，賽諾菲一度漲4.8%，但對利潤的憂慮，使阿斯特捷利康逆勢下挫，但今年來漲幅仍有11%。

藥業巨擘加強研發市場更大的新藥，同時避免會壓低售價的競爭。羅氏執行長希內克表示，已削減25%的研發中新藥，專注於最可能成功的藥品。阿斯特捷利康持續尋找癌症新療法，先前耗資24億美元，收購放射性腫瘤藥品商Fusion Pharmaceuticals。

賽諾菲要以快於往昔的速度發布新藥，投資人在尋找該公司能實踐承諾的初期跡象。賽諾菲計劃到2025年為止，將公布12種後期階段試驗性藥物的讀數，目前許多人的焦點放在多發性硬化症的試驗新藥tolebrutinib。

癌症 投資 腫瘤

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