我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登是否患帕金森氏症？白宮醫師罕見回應記者提問

川普：若伊朗暗殺我 盼美國讓它從地表消失

2大因素衝擊 日產、Stellantis獲利減 全球車市不妙

編譯陳律安／綜合報導
在電動車買氣低迷、美國市場銷量不振的衝擊下，日產、Stellantis集團的獲利銳減，增添全球汽車產業不景氣的疑慮。（歐新社）【作者：莊淳詠，日期：2024-07-26，數位典藏序號：20240725224247208】
在電動車買氣低迷、美國市場銷量不振的衝擊下，日產、Stellantis集團的獲利銳減，增添全球汽車產業不景氣的疑慮。（歐新社）【作者：莊淳詠，日期：2024-07-26，數位典藏序號：20240725224247208】

電動車買氣低迷、美國市場銷量不振的衝擊下，日產、Stellantis集團的獲利銳減，增添全球汽車產業不景氣的疑慮。

日產在6月止的一季，營業利益為9.95億日圓（650萬美元），遠遜分析師預估的1,339億日圓。日產表示，獲利不佳主因是在美國激烈降價促銷。日產在中國大陸市場也欲振乏力，不敵比亞迪等電動車製造商。

擁有Jeep、寶獅、飛雅特等品牌的Stellantis，上半年淨利急降48%至56億歐元（61億美元），遠低於市場預期的70億歐元，促使該公司矢言採取額外措施以遏止銷售下滑。該集團在重要的北美市場利潤跌幅最深，受累於產量下滑、產品陣容與訂價過低等問題。

這兩大汽車集團表示，美國市場的價格割喉戰愈演愈烈，以及攸關整體產業景氣的電動車買氣疲弱，成獲利不振的主因；日產25日股價收跌近7%、Stellantis同日盤中大跌近9%。

Stellantis財務長奈特說：「以產業和競爭層面來看，變化速度和艱難程度都高於我們今年的預期，轉型也遭遇亂流。」

日產社長內田誠則說：「我們無法如預期般擴增銷售，原因是美國庫存增加、需求下降，和競爭加劇。」

日產將2025年3月止的全年營業利益預期下修至5,000億日圓，低於原估的6,000億日圓，也不如市場預測的5,700億日圓。

傳統車廠砸下數十億美元衝刺電動車事業，如今電動車卻賣不動，因售價仍高於燃油車。全球最大電動車製造商特斯拉上季獲利銳減，凸顯電動車市面臨的挑戰有多嚴峻。

相較下，聚焦於油電車的現代集團，止於6月的上季營業利益為4.3兆韓元（30億美元），根據彭博編製數據，這至少寫下2010年來的新高紀錄，也比市場預期優異。該公司上季營收也年增6.6%至45兆韓元。

日產則承受錯過油電車銷量回升商機的苦痛，為此，該集團宣布將在北美市場力推七款新車，包括多款插電式油電混合車，以挽救產品陣容老化的問題。

雷諾得以提高上半年的利潤率，為另一家表現較佳的車廠，不過，就連該公司執行長德梅奧也對分析師說，整體汽車產業正面臨大環境劇烈震盪、展望不明的衝擊。

福特則因車輛出現品質問題，使保固成本激增，導致上季調整後獲利為每股47美分，不如預期的67美分。

電動車 利潤 特斯拉

上一則

蘋果上季在中國智慧手機出貨量年減6.7% 被華為超越

下一則

為多戶家庭貸款增提撥補 紐約社區銀行虧損增

延伸閱讀

日產因美國降價競爭幾乎吃掉上季獲利 砍全年獲利目標

日產因美國降價競爭幾乎吃掉上季獲利 砍全年獲利目標
富士康在鄭州建新事業總部 加快電動車產業落地

富士康在鄭州建新事業總部 加快電動車產業落地
電動車銷量寶座 彭博改押比亞迪

電動車銷量寶座 彭博改押比亞迪
今年電動車銷售冠軍恐讓給比亞迪 特斯拉重奪王座估需4年

今年電動車銷售冠軍恐讓給比亞迪 特斯拉重奪王座估需4年

熱門新聞

Serve Robotics的送貨機器人。(美聯社)

輝達揭露有10%持股 這家機器人新創盤後股價狂飆77%

2024-07-18 22:40
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

2024-07-19 08:15
知名黑天鵝基金Universa創辦人史畢玆納格。路透

黑天鵝基金經理人：美股巨大泡沫若爆裂 市值蒸發大半

2024-07-20 11:59
前總統川普日前受訪時指責台灣搶走美國晶片生意。(路透)

川普怨台灣搶晶片生意 外媒分析關鍵原因

2024-07-20 19:02
最新報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。 （美聯社）

美股牛市爽賺 全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

2024-07-21 07:16
Google母公司Alphabet下跌5.04%，創1月31日下跌7.5%以來最大單日跌幅。路透

科技股財報拖累 史指那指創2022年來最糟單日表現

2024-07-24 16:52

超人氣

更多 >
從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆
中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截

中國軍機首次在阿拉斯加附近被美攔截
高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」

高冷不是刻意裝出來的？ 許凱再演霸總 自爆「這樣揣摩角色」
31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…

31歲李現拒演高中生被讚「人間清醒」 網友想起「這些不清醒的人」…
梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂

梅鐸為政治立場改變遺產繼承 子女與父親對簿公堂