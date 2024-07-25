去年亞洲超級富豪增速慢於美歐 內部財富成長轉移 印度崛起

去年亞洲超級富豪人數增速慢於美國和歐洲，2019年來首度把全球第二大超級富豪地區的地位讓給歐洲。（路透）

最新報告顯示，去年全球超級富豪的人數和財富同步增加，但亞洲超級富豪人數增速慢於美國和歐洲，2019年來首度把全球第二大超級富豪地區的地位讓給歐洲，反映亞洲經濟成長率仍低於新冠疫情前的趨勢值。

Altrata發布「2024年全球超級富豪報告」指出，全球可投資資產至少3,000萬美元的超級富豪，去年人數增加7.6%至42.63萬人，總淨值成長7.1%到49.2兆美元。

這群人有八成的淨值介於3,000萬~1億美元，將近20%介於1億~10億美元，0.8%為身價10億美元以上的富豪，而這0.8%超級富豪擁有的財富卻占了24%。

亞洲去年超級富豪人數增速慢於美歐。北美的超級富豪人數去年繼續增加11.9%至16萬1,280人，占比提高到37.8%，為擁有最多超級富豪的地區，歐洲也增加9.4%至11萬1,540人，亞洲則增長2.7%至11萬630人，使歐洲奪回全球第二大超級富豪地區的地位，為2019年來首見。

以各國來看，美國仍是最多超級富豪的地區，超高淨值（UHNW）人士增加13%至14萬7,950人，第二多的中國則減少1%至4萬6,060人，第三至五名依序為德國增加13.3%到2萬2,210人，日本 提高10.4%至1萬6,565人，英國增長10.6%至1萬5,640人。

報告指出，亞洲超高淨值人士的總財富增加2.1%到12.3兆美元，占全球的25%，受益於印度 經濟強勁擴張、台韓股市大漲、以及日本央行維持超寬鬆貨幣政策，中國股市則造成拖累。

亞洲內部的財富成長似乎正在轉移，去年超級富豪前十多的地區中，只有中國和香港 減少，日本和印度人數都大增，而且在中國經濟「結構性減緩」與北京當局加強掌控下，香港是唯一進入前十多超級富豪城市的中國城市，維持在第二名，榜首則仍是紐約，第三到十名依序為洛杉磯、東京、舊金山、倫敦、芝加哥、巴黎、華盛頓特區及達拉斯。

報告指出，未來五年超級富豪增加最多的前十座城市中，印度將包辦三座，包括班加羅爾、海德拉巴（Hyderabad）及德里，年均成長率介於14%~16%。菲律賓馬尼拉、馬來西亞吉隆坡也名列前茅，挪威首都奧斯陸的超高淨值人口成長率預料將最高，澳洲雪梨、墨爾本和布里斯本、及捷克首都布拉格的超級富豪也將勁增。

展望前景，報告預測到2028年時，全球超級富豪人數將增加到58萬7,650人，總財富新增19兆美元，北美仍是超級富豪集中地，占全球的39%，亞洲的占比將微增1個百分點到27%，歐洲占比同期將下滑3個百分點到25%。