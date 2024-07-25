去年亞洲投資美國近1兆美元破紀錄 「這國家」出最多錢連5年居冠

美國經濟分析局數據顯示，去年亞洲對美投資達到破紀錄的9,887億美元，其中投資最多的國家是日本。 （路透）

最新數據顯示，去年亞洲對美國的外國直接投資 （FDI）達到破紀錄的9,887億美元，其中又以日本 投資最多，並連續五年居冠。

美國經濟分析局（BEA）23日發布數據顯示，去年美國總計獲得5.4兆美元的外國直接投資，其中投資最多的國家為日本，共7,830億美元，其次是加拿大 的7,500億美元，然後是德國和英國。日本自2019年超越加拿大以來，一直蟬聯榜首。

整體而言，歐洲依舊是美國FDI最主要的來源地區，去年總計貢獻了3.5兆美元，占65%左右。製造業依然是外國對美投資最熱門的產業，占比達41%；金融保險業則居次，占11%。在製造業當中，日本最主要的投資項目為化學、運輸設備，以及電腦和電子產品。

上述數據是以最終受益所有人的所屬國來計算，即位在所有權鏈最頂端、不被其他實體擁有大部分所有權的實體。若單純以進行投資的外國公司總部所在地計算，荷蘭將是投資美國最多的國家，總計投資7,180億美元，其次才是日本的6,880億美元。這代表著，荷蘭企業對美國進行的投資，最終大部分屬於其他地方的投資人。