AI晶片股災從美國蔓延到亞洲 日股重挫3%

AI股近期表現不佳，賣壓從美國蔓延至亞洲市場。（路透）

亞洲晶片 股今天一片慘跌，追隨美國費城半導體指數24日重挫逾5%的低迷走勢。在美國，令人失望的企業財報引發投資人懷疑AI 熱潮能否延續，輪動資金從大型科技股撤離。

在台灣時間25日上午，日經225指數盤中重挫3%，在短短兩周內已從近期歷史高點下滑至少10%，邁向技術性修正。南韓 Kospi指數大跌約2%。中港股市相對抗跌，港股跌0.9%，上證綜合指數跌0.4%。

日、韓半導體類股重挫。日本車用晶片大廠瑞薩（Renesas）因上季財報令人失望，股價今天盤中崩跌多達16%，為2012年9月來最大盤中跌幅。

半導體設備業者愛德萬測試（Advantest Corporation）股價盤中重挫8.2%、Disco大跌6.9%、東京威力科創（Tokyo Electron）跌5.6%。

在南韓，SK海力士盤中重挫8.4%，即便稍早公布強勁財報顯示上季營收翻增一倍；三星電子下跌2%、韓美半導體（Hanmi Semiconductor）大跌7.6%、Soulbrain跌約3%。設備供應商方面， KC Tech和Hana Micron分別跌6%與2.5%。

美股四大指數前市大跌收黑。史坦普500指數24日收盤下跌逾2%，那斯達克100指數重挫3.7%，受特斯拉股價崩跌12%拖累；費半指數重挫5.4%，輝達股價下挫6.8%。

CLSA Securities Korea分析師Sanjeev Rana表示：「市場擔心今年超大規模的資本支出成長可能沒有進一步增加的空間，而來自生成式AI的營收成長趨勢低於預期。」他說，這是導致美國AI股回檔的原因。

大型科技股在今年來多數時間帶動股市上漲後，近期轉而下跌。交易人士資金從大型股轉戰表現落後的股票，主要是押注聯準會降息，而且擔心AI題材必須看到實質回報。

Vital Knowledge分析師Adam Crisafulli表示：「科技股的問題不在於獲利不完美，而是這個族群仍陷入6月消費者物價指數（CPI）掀起的暴力輪動交易。許多人認為反科技輪替是短暫的，最新發展證明這種說法，再加上對這族群的焦慮，引發進一步的拋售壓力。」

這些股票價格下跌，已經修正了一些估值。有些人主張逢低買進的理由，是美股財報季才要展開，包括蘋果、微軟、亞馬遜和Meta都將在下周公布財報。