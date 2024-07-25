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日圓兌美元狂升後再漲突破153 市場押注日圓開始大反轉

編譯劉忠勇／綜合外電
日圓兌美元周四一度升值0.8%至152.65。（路透）
日圓兌美元周四一度升值0.8%至152.65。（路透）

日圓對美元周四連續四日走升，向151日圓叩關，兩周來從1980年代以來最低價位反彈超過5%。市場預期日美之間利率差距會漸漸縮小，日圓走勢即將出現大逆轉。

東京時間25日上午，日圓兌美元一度升值0.8%至152.65，連續第四天上漲，最近報152.83。

日圓這波反彈的背後因素有三，一是日本進場干預阻貶日圓的支持、二是全球利差交易平倉，三是避險基金減少做空日圓。

日圓這波狂升震動市場，但是否真正成為日圓大逆轉的開端，將取決於下周日本銀行（央行）和聯準會（Fed）的決策。大約90%的日本央行觀察家認為，7月31日升息雖非他們的基本情境預測，但不得不防。同時，Fed也面臨越來越多要求同日開始降息的呼聲。

法國興業銀行首席外匯策略師Kit Juckes說：「確實看起來是在適時干預之下，臨升息前的部位調整，」「這些都是大動作，也拉高波動。而隨著波動上升，持有部位的成本也變大，有可能因此解除部位。」

星展銀行總經策略師張偉良說：「由於科技股賣壓加劇避險心理，加上仍然沉重的投機性空頭部位，利差交易紛紛解除，提振了日圓。」他說：「隨著日本貨幣政策可能在下周緊縮，此同時Fed和歐洲央行（ECB）可能降息，日圓空頭也加深焦慮。日圓在日銀開會前進一步走強的可能性不容小覷。」

路透引述知情人士報導，日銀下周開會可能會就是否升息有所討論，並公布未來幾年大幅減少購債的計畫，足見日本央行決心穩步解除大規模貨幣刺激政策。

路透調查顯示，超過3/4的受訪經濟學家預計日銀本月將維持政策利率不變，可能在 9 月或 10 月才會行動。

根據美國商品期貨交易委員會（CFTC）最新數據，截至7月16日當周，槓桿基金削減2011年3月以來最多的日圓淨空頭部位。資產管理公司也以一年來最大幅度減少對日圓的押注。

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