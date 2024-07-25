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瑞薩電子獲利失色 股價崩跌17% 預期工業用晶片調整庫存

編譯葉亭均／綜合外電
瑞薩電子預期工業用晶片本季仍面臨庫存調整。（路透）
瑞薩電子預期工業用晶片本季仍面臨庫存調整。（路透）

日本車用與工業用晶片大廠瑞薩電子（Renesas Electronics）股價在今天盤中重挫近17%，為逾12年來最大跌幅，受整體科技股賣壓拖累，且投資人對瑞薩上季獲利不如預期感到失望。

瑞薩股價25日盤中大跌16.7%至每股2,491日圓，觸及單日跌幅限制，市值蒸發60億美元。瑞薩是豐田、本田等汽車公司供應商，稍早公布主要工業領域的營業利益失色，該領域包含工廠、物聯網（IoT）和基礎設施相關晶片。瑞薩表示，上半年淨利年比下滑29%。

瑞薩社長柴田英利25日向記者表示：「我們對上季展望過度樂觀。」該公司預期本季工業應用晶片銷售下滑，原因是調整庫存，但銷售情況將會觸底。

柴田英利說：「我們無意減緩在研發方面的支出。」

瑞薩為尋求在車用市場以外領域擴大客戶機群，持續投入併購行動，今年稍早宣布收購澳洲上市軟體公司Altium，邁向產品開發與電子設計的上游。瑞薩先前也收購英國Dialog半導體、美國加州的Integrated Device Technology與英特矽爾（Intersil）。

投資人對這些交易「按讚」，帶動瑞薩股價本月稍早創下新高，但此後迄今市值已經萎縮90億美元。

晶片 投資 加州

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