意法半導體又再砍全年營收展望：工業訂單沒起色、汽車業需求降

意法半導體（STMicroelectronics）周四調降全年營收展望，這是今年第二度下調。（路透）

意法半導體（STMicroelectronics）周四調降全年營收展望，這是今年第二度下調，原因是工業客戶訂單沒改善，以及來自汽車製造商的需求下降。

該公司發聲明說，今年的銷售將降至132億至137億美元間，低於首次調降時預測的140億至150億美元。今年1月的預測是全年營收可達169億美元。

意法半導體如今預測利潤率僅約40%，而非之前說的40%出頭。

晶片 製造商公布的第2季財報憂喜參半。業界風向標德州 儀器（Texas Instruments）表示，中國大陸電子產品製造商在消化完庫存的未使用元件後，又開始增加訂購元件。但荷蘭晶片製造商恩智浦半導體（NXP Semiconductors）公布汽車晶片訂單減少導致營收下滑，財測也令人失望，結果股價應聲下挫。

意法半導體執行長謝利（Jean-Marc Chery）表示：「在本季，與我們先前的預期相反，工業訂單未見改善，汽車需求下降。」他補充說，汽車領域的營收不如預期，抵銷了個人電子產品領域的銷售增加。

該公司第2季銷售年減25%至32.3億美元，遜於分析師平均預測的32億美元。

意法的晶片主要供應電動車和智慧手機製造商，其中包括特斯拉 和蘋果，上月宣布未來三年將買回高達11億美元庫藏股，相當於已發行股票的2.8%。前面的庫藏股計畫已執行完畢。

該公司股價今年來累計下跌17%，周三在巴黎證交所幾無變動，小跌0.4%，收黑在37.04歐元。