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「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

YouTube廣告營收未達預期 Google母公司財報沒驚喜

編譯季晶晶、林奇賢／綜合報導
Google母公司Alphabet周二盤後發布第2季財報，營收和獲利略高於分析師預估，但YouTube廣告營收未達預期。（路透）
Google母公司Alphabet周二盤後發布第2季財報，營收和獲利略高於分析師預估，但YouTube廣告營收未達預期。（路透）

Google母公司字母（Alphabet）上季營收和獲利雖高於預估，但YouTube廣告營收未達預期，且公司高層提到本季利潤可能承受設備折舊與AI支出的壓力，拖累該公司24日美股早盤股價跌逾3%。

字母23日盤後公布，第2季（上季）營收年增14%到847億美元，略高於市場預估的842億美元，淨利則增長28%到236億美元，略優於華爾街預期的229億美元，每股盈餘1.89美元，也優於預期。

主要營收來源的廣告業務增長11%到646億美元，符合分析師共識預測，顯示在2022和2023年，通膨和利率攀升緊縮行銷預算後，廣告業務仍持續增長，但增速放慢讓市場感到失望。

在廣告業務中，YouTube廣告收入成長13%到87億美元，不如分析師預期的89.5億美元，增幅也小於第1季的21%；搜尋業務增加14%至485億美元。

受惠AI需求高升，雲端業務增長29%到103億美元，首次突破100億美元。雲端業務營業利益亮眼，從3.95億美元飆至11.72億美元。

該公司執行長皮伽表示，這「顯示搜尋業務的巨大動能和雲端業務大幅進展，由AI計畫帶動新的成長」。

但Jefferies分析師希爾說，這份成績「不如第1季那麼有說服力，當時獲利表現比預期高出較多」，第2季「沒有令人興奮的地方」。

市場關注的上季資本支出為130億美元，比前一季高出10億美元，幾乎是去年同期69億美元的兩倍，反映出該公司對資料中心及其AI產品Gemini的投資激增。不過，靠著維持支出紀律來控制開銷，上季營業利益率從去年同期的29%上升至32%。

該公司高層的談話卻點出某些趨勢可能會影響本季的利潤，使之無法繼續擴大，像是隨著Google雇用大學畢業生，本季員工數可能增加，而營業利益率將反映「設備折舊增加、投入更多與科技基建相關的費用」因素的衝擊。

投入那麼多錢，市場因而也關注Google將AI支出變現的能力。該公司財務長波蕾特說，AI雲端解決方案的營收已達到10億美元。在Google前百大客戶中，多數人都使用其工具來開發模型。他說：「我們將繼續大幅投資這項業務。」

至於 「其他押注」 ，包括自動駕駛汽車公司Waymo，帶進3.65億美元的營收，高於去年同期的2.85億美元，但營業虧損11.3億美元，比市場預估的10.7億美元要大。不過，波蕾特在法說會上宣布，將再對Waymo進行為期多年的50億美元投資。

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