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「科技七雄」7月來股價受難 短線展望取決兩件事

財富今年大縮水200億美元 全球富豪裡最慘是他

SK海力士營收飆增一倍但股價大跌 難擋AI股拋售賣壓

編譯葉亭均／綜合外電
SK海力士公布上季營收大增一倍，受HBM晶片銷售暢旺帶動。(路透)
SK海力士公布上季營收大增一倍，受HBM晶片銷售暢旺帶動。(路透)

南韓記憶體大廠SK海力士公布，第2季營收大增一倍，且獲利締造六年來最高成績，主要受惠生成式AI熱潮帶旺高頻寬記憶體（HBM）銷售。不過，SK海力士股價25日在韓股開盤後重挫超過6%，受到美國半導體類股前市大跌拖累。

身為輝達（Nvidia）HBM重要供應商的SK海力士公布，上季營收年比增加125%至16.4兆韓元（119億美元），因HBM銷售額激增超過250%；上季營業利益達5.47兆韓元，營業利益率為33%，優於預期，受DRAM與NAND整體價格上漲帶動，這寫下2018年第3季以來最高獲利成績。

這也是該公司擺脫去年的虧損後，連續第三季獲利。市場對於HBM等高階DRAM晶片以及用於資料中心伺服器和用於終端裝置AI服務的零組件需求爆發，已拉抬晶片價格。

不過SK海力士股價25日盤初大跌多達6.7%，為4月19日來最大盤中跌幅，因投資人對AI展望有所改變。

市場近期擔心，隨著美國緊縮對中國大陸的供應限制、再加上資料中心狂熱投資步調可能減緩，企業的AI支出將開始減速。摩根士丹利本周將SK海力士、台灣等AI晶片股從自家的「焦點股名單」移除，警告漲勢暫歇的時刻到了。隨著投資人對AI展望轉淡，美國科技股24日重挫，費城半導體指數大跌逾5%、輝達重挫6.8%。

SK海力士表示，今年資本支出可能會達到先前計畫的高端金額，繼續跟上AI硬體支出熱潮；本季將量產新一代的12層HBM3E晶片，拉大領先於同業三星電子和美光的差距，而且預料HBM3E產品將占該公司今年所有HBM晶片約半數的產量。

在今年5月，SK海力士執行長郭魯正表示，其HBM晶片今年配額已銷售完畢，2025年則幾乎賣光。受惠AI熱潮，SK海力士股價今年迄今已經暴漲47%。

SK海力士財務長金祐賢25日表示，「公司將進一步鞏固做為AI記憶體產品領導者的地位…基於穩定的財務結構」。

AI 晶片 投資

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