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韓媒：三星新款平板電腦將首度採用聯發科處理器

編譯劉忠勇／綜合外電
三星 Galaxy Tab將首度採用聯發科處理器。(美聯社)
三星 Galaxy Tab將首度採用聯發科處理器。(美聯社)

韓國經濟日報周二引述業界消息報導，三星電子新款高階平板電腦Galaxy Tab S10將改用聯發科（2454）的高階應用處理器（AP）天璣（Dimensity）9300+，取代高通的驍龍（Snapdragon）晶片。新產品最快在10月亮相。

這將是三星電子首度在Galaxy Tab系列中使用聯發科處理器。報導說，三星和聯發科合作，未來和高通議價時將占有優勢。

報導引述業界人士指出，除了聯發科技術進步外，三星轉向聯發科，也有拉攏這家全球最大AP製造商成為晶圓代工業務客戶的用意。

天璣9300+採用台積電的4奈米製程技術，和驍龍8 Gen 3相同。

有業界人士認為，聯發科的天璣9300+性能優於高通最新的AP款式，價格還比驍龍便宜10%。

AP成本上揚，也是三星選擇天璣9300+而非驍龍的原因之一。去年，AP占三星智慧型手機製造成本18.1%，高於2022年的12.8%，過於依賴高通，也增加使用AP的成本。

半導體業人士指出，聯發科是一張好牌，三星可以藉此和高通談判時取得優勢。

聯發科每季銷售約1億顆晶片組，高階晶片組的生產主要委由台積電代工。

如今，聯發科也成為三星驗證新款手機晶片的重要合作夥伴。上周，三星表示，已完成最新LPDDR5X晶片在聯發科下一代行動AP晶片組天璣的性能驗證。LPDDR5X DRAM擁有業界最快的運作速度。

今年第1季，聯發科在智慧型手機AP市場超越高通，躍居首位，占有全球39%的出貨量。三星以Exynos品牌生產AP，但在AP領域落後於高通和聯發科。

在美中持續緊張的局勢下，小米、Oppo和Vivo紛紛轉向聯發科採購晶片。

三星 晶片 高通

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