我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普與金正恩關係好？北韓打臉：任內朝美關係未有積極變化

巴奧／巴黎市府出招 比賽期間防範鼠輩橫行

恩智浦財測不佳 車用晶片需求疲軟 盤後股價重挫8%

編譯葉亭均／綜合外電
恩智浦位於荷蘭Nijmegen的晶圓廠外觀。（路透）
恩智浦位於荷蘭Nijmegen的晶圓廠外觀。（路透）

荷蘭車用晶片大廠恩智浦半導體（NXP）公布的第3季營收與獲利展望低於市場預期，反映該公司正苦於應付汽車客戶需求疲軟與地緣政治風險上升的局面。由於財測令投資人大感失望，消息拖累恩智浦盤後股價重挫8%。

恩智浦預估，在截至9月的本季，營收將達31.5億至33.5億美元，中間值低於分析師平均預估的33.5億美元；預估本季每股盈餘3.21美元至3.63美元，中間值低於分析師平均預估的每股盈餘3.56美元。

根據LSEG的數據，恩智浦上季車用業務銷售寫下逾三年來最大減幅。同時，歐盟執委會警告說，隨著中國大陸大力投資本土晶片製造業，歐洲地區晶片製造業者面臨大量市占遭中國大陸吞噬的風險。來自大陸的競爭加劇，可能衝擊恩智浦對中國的銷售業績。在恩智浦2023年整體營收中，中國市場占約33%，是最大營收來源。

回顧上季表現，恩智浦第2季營收下滑5%至31.3億美元，雖然符合預期，卻是四年來最嚴重單季營收下滑情勢；旗下最大部門汽車晶片業務的銷售年比下滑7%至17.3億美元。由於需求疲軟，汽車業界的客戶已持續縮減訂單，等待總體經濟環境改善與全球央行降息。

車用領域業績下滑，抵銷恩智浦行動業務的成長。行動晶片部門上季營收大增21%至3.45億美元，原因是與AI相關的升級帶動智慧手機產業的需求回升。

恩智浦執行長席福（Kurt Sievers）在聲明中表示：「我們持續設法讓恩智浦在具挑戰的需求環境中推動具有韌性的獲利能力和盈餘。」

恩智浦在紐約交易的股價22日盤後重挫約8%，逆轉收盤時大漲5.4%至每股283.81美元的頹勢。這檔股票今年來累計上漲24%。

恩智浦的財報或許可被視為半導體產業的晴雨指標，原因是公布獲利的時間比其他晶片大廠還要早。

晶片 投資 央行

上一則

併購交易阻力增 投銀業者正調整收費方式 確保費用入袋

延伸閱讀

美擴大管制？ 輝達降規晶片禁銷中 成科技戰新戰場

美擴大管制？ 輝達降規晶片禁銷中 成科技戰新戰場
電動車銷售放緩+電腦當機 GM、福特Q2獲利將下滑

電動車銷售放緩+電腦當機 GM、福特Q2獲利將下滑
長江存儲董事長：中國晶片封裝將躍主流

長江存儲董事長：中國晶片封裝將躍主流
近岸外包首選 美國敦促墨西哥兩年內加速晶片生產

近岸外包首選 美國敦促墨西哥兩年內加速晶片生產

熱門新聞

Serve Robotics的送貨機器人。(美聯社)

輝達揭露有10%持股 這家機器人新創盤後股價狂飆77%

2024-07-18 22:40
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

2024-07-19 08:15
知名黑天鵝基金Universa創辦人史畢玆納格。路透

黑天鵝基金經理人：美股巨大泡沫若爆裂 市值蒸發大半

2024-07-20 11:59
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50
前總統川普日前受訪時指責台灣搶走美國晶片生意。(路透)

川普怨台灣搶晶片生意 外媒分析關鍵原因

2024-07-20 19:02
最新報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。 （美聯社）

美股牛市爽賺 全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

2024-07-21 07:16

超人氣

更多 >
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？
沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活

沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活
為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因

為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因
全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎
水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮

水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮