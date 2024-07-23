併購交易阻力增 投銀業者正調整收費方式 確保費用入袋

隨著愈來愈多大型併購交易面臨監管挑戰，投資銀行業正在調整收費方式。（路透）

隨著愈來愈多大型併購交易面臨監管挑戰，投資 銀行業正在調整收費方式，希望在不論交易是否完成下，都能保留、甚至增加來自企業併購諮詢服務的費用收入。

路透報導，投資銀行業的許多企業併購相關費用，都只有在交易完成後才會支付，但現在業界人士正在爭取即便交易被監管機構阻撓，仍能獲取報酬，且提高無論交易是否完成的服務收費。

投銀業者的策略包括在收購方因未能達成交易而須支付目標公司分手費時，收取更高的分手費抽成比率，高盛 、摩根大通及摩根士丹利等頂級投銀正推動對部分交易的分手費最高抽成25%，遠高於約15%的歷史平均水準。

投銀業者也已在提供給企業「合理性意見書」（fairness opinion），協助評估是否要待價而沽時，收取20-25%的顧問費，即便交易沒有完成。申報文件顯示，過去十年這項收費平均為總顧問費的5%-6%。

這些策略攸關北美和歐洲頂級投銀的交易收入。雖然公開上市的銀行業者在揭露投行部門營收時，不會說明費用收入來源細節，但交易人士表示，客戶在交易破局時仍須付費，已在今年平淡的併購市況中，協助提振投行獲利。

聯邦貿易委員會（FTC）和美國司法部 的最新數據顯示，截至2022年9月底的過去一年內，美國反托辣斯當局共對併購案發動50起執法行動，是20多年來最多。歐盟執委會也在2022年對併購交易發布兩項禁止措施（prohibition decision），2023年也有一項。

經濟保護主義升溫日漸提高政治反對併購交易的風險，更已引發外界質疑日本製鐵能否完成以149億美元收購美國鋼鐵的交易。