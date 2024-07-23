我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西面臨野火危機 3000萬人身處高溫警報

川普曝遇刺後拜登致電說「你很幸運」 稱自己拒上擔架

調查：主權基金最怕地緣政治對抗 新興市場可能受惠

編譯林聰毅／綜合報導
烏克蘭戰等衝突一直籠罩著全球市場。(歐新社資料照片)
烏克蘭戰等衝突一直籠罩著全球市場。(歐新社資料照片)

一項最新調查顯示，包括美中正在醞釀中的貿易戰等地緣政治對抗，現在已經超越通膨，成為主權財富基金和各國中央銀行的最大擔憂，而外匯存底可能被「武器化」，則促使愈來愈多央行增持黃金。在此同時，新興市場可能受惠於地緣緊張升溫。

過去幾年來，從烏克蘭戰爭到貿易限制，不斷升級的衝突一直籠罩著全球市場，但隨著通膨浪潮退去，以及占全球近半數人口的國家選舉新領導人，緊張局勢現在成為眾所關注的焦點。

景順（Invesco）的官方機構部門主管林羅說：「今年當然是選舉年。」「地緣政治在短期和長期前景這兩方面都壓過通膨。」

景順全球主權資產管理研究今年第1季訪調共83家主權財富基金和53國央行，結果於22日公布。

其中約83%的受訪者將地緣政治緊張列為近期最關切的問題，同時有73%受訪者認為是通膨最須關注。

展望未來，86%受訪者將地緣政治碎片化和保護主義，列為下個十年的首要擔憂。

從長期來看，受訪者將氣候變遷列為第二大風險。林羅說：「氣候現在是主流，主權基金和央行的投資程序…也開始配置資金來關注此一問題及其影響。」

這些緊張局勢也令各國央行憂心不已，尤其是在西方國家因為俄羅斯入侵烏克蘭而凍結俄國價值3,000多億美元的資產之後。

因此，黃金再度受到青睞。56%的央行表示，外匯存底可能被「武器化」，增添了黃金的吸引力。

林羅說：「我們看到更多央行購買實體黃金…而且愈來愈多央行試圖將持有的所有黃金或部分黃金存在國內。」路透報導，各國央行傳統上將黃金存放在倫敦和紐約等地，但如今看來黃金在這些地方也可能會被沒收。

另外，半數以上的受訪者表示，新興市場可能會從與日俱增的多極化中受惠，同時有67%的主權財富基金預期，新興市場的表現未來將趕上或超越已開發市場。

印度被認為是最具吸引力的市場，部分原因是該國債券即將被納入全球投資指數。

央行 新興市場 投資

上一則

馬斯克：特斯拉明年內部使用人形機器人 量產估2026年

下一則

中國房地產危機 國有地出讓收入下滑18%

延伸閱讀

台積電 拚Q3營收再超標

台積電 拚Q3營收再超標
航運通膨 恐拖慢歐洲降息腳步

航運通膨 恐拖慢歐洲降息腳步
外界堅信Fed 9月降息 金價再創新高 年底衝2500元

外界堅信Fed 9月降息 金價再創新高 年底衝2500元
眼瞼埋黃金增重1.2克 婦人改善乾眼症

眼瞼埋黃金增重1.2克 婦人改善乾眼症

熱門新聞

Serve Robotics的送貨機器人。(美聯社)

輝達揭露有10%持股 這家機器人新創盤後股價狂飆77%

2024-07-18 22:40
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

2024-07-19 08:15
知名黑天鵝基金Universa創辦人史畢玆納格。路透

黑天鵝基金經理人：美股巨大泡沫若爆裂 市值蒸發大半

2024-07-20 11:59
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50
前總統川普日前受訪時指責台灣搶走美國晶片生意。(路透)

川普怨台灣搶晶片生意 外媒分析關鍵原因

2024-07-20 19:02
最新報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。 （美聯社）

美股牛市爽賺 全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

2024-07-21 07:16

超人氣

更多 >
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？
沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活

沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活
為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因

為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因
全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎
水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮

水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮