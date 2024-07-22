我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民主黨衝刺…拜登陣營已讓賀錦麗動用9600萬元資金

毅然決定退出連任競選 世界多國領袖推崇拜登治績

美選情亂行情 統一投信經理人看好AI漲勢還在

編譯劉忠勇／綜合外電
統一投信基金經理人郭智偉。（彭博資訊）
統一投信基金經理人郭智偉。（彭博資訊）

績效領先的統一投信基金經理人郭智偉認為，人工智慧（AI）持續需求帶動下，半導體景氣周期將維持上升趨勢。

彭博彙整數據顯示，郭智偉管理規模新台幣13.7億元（4,200萬美元）的新亞洲科技與能源基金今年上漲45%，績效超過98%的同業，最大的持股包括輝達（NVIDIA）、台積電和美光科技。

美國政府可能實施更嚴厲的半導體出口管制，加上資金開始挪出大型股，科技股近來表現不佳。川普如今再度當選美國總統的機會上升，進一步加劇地緣政治和貿易風險的疑慮。

郭智偉告訴彭博資訊，美中關係緊張，正是他認為台灣和日本股票有更多機會的主要原因之一，也因此他減碼對中國的投資。郭智偉也說，他的基金約60%將繼續布局亞洲，並說，他如今更多著墨於和AI相關的優質公司，而非消費電子產品相關的公司。

今年晶片股表現強勁，彭博世界半導體指數上漲約53%，有些策略師認為已見過熱跡象。輝達大漲過後，即有遭到分析師下調投資評級。輝達本益比高達71倍。

郭智偉認為，價位偏高，並非他的主要的顧慮，他認為企業獲利才是「最重要的事情」。久而久之，他認為科技公司獲利會持續增加，價位最終會回歸正常。

上周，台積電發布優於預期的財報，對全球AI支出熱潮能夠持久深具信心，還上修2024年營收預測。

除了純粹的AI或半導體股外，郭智偉也關注與這些領域相關的工業公司。日本的明電舍（Meidensha）他的基金主要持股之一，該公司製造發電和水處理系統在內的輕型機械。

郭智偉說：「當考慮AI鏈時，投資人很容易想到半導體設備和材料，但同時，我們也關注電力短缺問題。」「因此，我們確實在南韓和日本尋找投資電網設備的機會。」

如今，隨著話題繞著政治打轉，郭智偉表示，無論美國選舉結果如何，AI終究不受影響。

AI 投資 輝達

上一則

科技巨人即將發布財報前 晶片和台灣安危罩上烏雲

延伸閱讀

台積電 拚Q3營收再超標

台積電 拚Q3營收再超標
先進封裝布局 讓台積電獨霸「AI武林」

先進封裝布局 讓台積電獨霸「AI武林」
路透：NVIDIA準備為中國市場推出新旗艦AI晶片 暫名B20

路透：NVIDIA準備為中國市場推出新旗艦AI晶片 暫名B20
日本誤算…憂拜登「跛腳鴨政府」讓美日同盟出現裂痕

日本誤算…憂拜登「跛腳鴨政府」讓美日同盟出現裂痕

熱門新聞

Serve Robotics的送貨機器人。(美聯社)

輝達揭露有10%持股 這家機器人新創盤後股價狂飆77%

2024-07-18 22:40
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

2024-07-19 08:15
知名黑天鵝基金Universa創辦人史畢玆納格。路透

黑天鵝基金經理人：美股巨大泡沫若爆裂 市值蒸發大半

2024-07-20 11:59
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50
前總統川普日前受訪時指責台灣搶走美國晶片生意。(路透)

川普怨台灣搶晶片生意 外媒分析關鍵原因

2024-07-20 19:02
最新報告顯示，全球超級富豪去年整體財富增加7%至49兆美元，主要受益於美股大漲。 （美聯社）

美股牛市爽賺 全球超級富豪增長「多來自美國」 去年財富增至49兆美元

2024-07-21 07:16

超人氣

更多 >
拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒
歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗

歐巴馬發表長篇聲明 但未提賀錦麗
4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表

4生肖迎人生轉折：狗輕鬆脫單、他升職加薪財運爆表
得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付
特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求

特勤局認了 高層「1原因」多次拒絕川普增加維安要求