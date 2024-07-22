美選情亂行情 統一投信經理人看好AI漲勢還在

統一投信基金經理人郭智偉。（彭博資訊）

績效領先的統一投信基金經理人郭智偉認為，人工智慧（AI ）持續需求帶動下，半導體景氣周期將維持上升趨勢。

彭博彙整數據顯示，郭智偉管理規模新台幣13.7億元（4,200萬美元）的新亞洲科技與能源基金今年上漲45%，績效超過98%的同業，最大的持股包括輝達 （NVIDIA）、台積電和美光科技。

美國政府可能實施更嚴厲的半導體出口管制，加上資金開始挪出大型股，科技股近來表現不佳。川普如今再度當選美國總統的機會上升，進一步加劇地緣政治和貿易風險的疑慮。

郭智偉告訴彭博資訊，美中關係緊張，正是他認為台灣和日本股票有更多機會的主要原因之一，也因此他減碼對中國的投資 。郭智偉也說，他的基金約60%將繼續布局亞洲，並說，他如今更多著墨於和AI相關的優質公司，而非消費電子產品相關的公司。

今年晶片股表現強勁，彭博世界半導體指數上漲約53%，有些策略師認為已見過熱跡象。輝達大漲過後，即有遭到分析師下調投資評級。輝達本益比高達71倍。

郭智偉認為，價位偏高，並非他的主要的顧慮，他認為企業獲利才是「最重要的事情」。久而久之，他認為科技公司獲利會持續增加，價位最終會回歸正常。

上周，台積電發布優於預期的財報，對全球AI支出熱潮能夠持久深具信心，還上修2024年營收預測。

除了純粹的AI或半導體股外，郭智偉也關注與這些領域相關的工業公司。日本的明電舍（Meidensha）他的基金主要持股之一，該公司製造發電和水處理系統在內的輕型機械。

郭智偉說：「當考慮AI鏈時，投資人很容易想到半導體設備和材料，但同時，我們也關注電力短缺問題。」「因此，我們確實在南韓和日本尋找投資電網設備的機會。」

如今，隨著話題繞著政治打轉，郭智偉表示，無論美國選舉結果如何，AI終究不受影響。