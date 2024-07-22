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奧會定「奧林匹克AI議程」瞄準三大目標 成AI試驗場

編譯林聰毅／綜合報導

在人工智慧（AI）無所不在的今日，2024年巴黎夏季奧運自然也成為AI新科技的試驗場，從線上保護選手到人才搜尋，都將見到這種最新科技發揮所長。

國際奧委會（IOC）4月推出了「奧林匹克AI議程」，擬定了「加強選手的網路安全」、「運用AI搜尋運動人才」，以及「AI生成的克隆人播報賽況」等三大目標。

制定議程的AI工作小組所要處理的問題包括，巴黎奧運期間盡力實現性別平等，尤其是處理女性運動員遭受網路暴力問題。工作小組成員華克說，AI技術會監控每位運動員社群媒體上的仇恨言論，而且會在運動員看到這些言論之前立即將其刪除。IOC還將在奧運期間利用AI即時監控數百萬個數據點，以偵測和解決運動員和官員在線上遭霸凌情況。

另一位工作小組成員喬希說，IOC運用AI找出世界各地體育人才，「可能有十多位菲爾普斯（獲23面奧運金牌的美國游泳名將）散落在世界各地，但我們永遠不會知道，因為他們從未有競爭的機會」。

英特爾和三星電子等巴黎奧運的合作夥伴共同部署AI驅動的人才識別系統，借助三星的智慧手機、平板電腦、電腦視覺技術，以及英特爾基於雲端的AI，受試者會收到一些意見，建議他們可參加哪個奧運項目。英特爾在塞內加爾試驗此計畫，並從中挑選出有潛力參加2026年青年奧運會的年輕人。

美國電視網NBC已在6月宣布，在串流平台Peacock推出個人化的每日奧運賽事集錦「Your Daily Olympic Recap」，以AI生成的知名體育播報員麥克爾斯（Al Michaels）的數位複製人說明旁白，每天透過串流媒體回顧奧運賽事的10分鐘精彩集錦，包括賽事更新、運動員背景故事，以及其他根據訂戶偏好的個人化內容。

AI 巴黎奧運 三星

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