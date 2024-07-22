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巴黎奧運為法國 帶來上看120億美元商機

編譯林聰毅／綜合報導
巴黎奧運進入倒數階段，維安工作分秒不鬆懈，AI等新科技將助安全人員如虎添翼。（歐新社）
巴黎奧運進入倒數階段，維安工作分秒不鬆懈，AI等新科技將助安全人員如虎添翼。（歐新社）

2024年巴黎夏季奧運預定7月26日開幕，這項為期將近一個月的四年一度體育盛事，除了讓各國頂尖好手齊聚展現訓練成果，更有望為主辦城市與國家帶來可觀的經濟效應。巴黎奧運主辦單位發布的一份委託研究報告顯示，本屆夏季奧運，將為法國帶來多達120億美元的長期經濟效益。

第33屆夏季奧運會將於2024年7月26日-8月11日舉行，今年是巴黎第三度主辦奧運，距離上次舉辦已暌違百年。利摩日大學運動法律與經濟中心（CDES）的研究，提出了三種對本屆夏季奧運的經濟效益情境預估，其中最少為67億歐元（73億美元），中間為89億歐元（98億美元），最高為111億歐元（121億美元）。

CDES的報告指出，從2018到2034年，這些淨效益來自外部對巴黎首都圈法蘭西島地區（Île-de-France）經濟資源的挹注，預期經濟效益將集中在旅遊業（約35.6億歐元）、營建業（約30億歐元） 和奧委會組織（約45.8億歐元），分別占淨經濟效益的30%、28%和42%。

在奧運賽事期間，預計將有230萬至310萬名持有門票的獨立遊客造訪巴黎，約64%是法國人。巴黎旅遊局估計，奧運會期間前往巴黎旅遊的遊客，每人將花費26億歐元。2024年巴黎奧運主辦單位將出售1,000萬張門票，帕奧也將在8月28至9月8日舉行，門票約有370萬張。

此外，2028年洛杉磯奧運會預料也將產生183億美元的經濟效益，2032年的布里斯本奧運會經濟效益估為134億美元。

本屆巴黎奧運會對國際奧委會（IOC）而言，也是一個重要的試金石，因為引進更精簡、競爭性較小的奧運申辦流程。數十年來，世人批評雅典和里約熱內盧等城市預算超支、讓政府背負龐大債務，國際奧委會尋求透過對話、而非競爭選擇主辦城市，以期舉辦成本更低、更可持續的奧運會。

主辦單位計劃將預算定為44億歐元（約48億美元），為充分運用資源，將利用95%的現有場館，新建的少數硬體設施有塞納聖但尼選手村、媒體村和水上運動中心。奧運會結束後，這些建築都將改建為公寓，供一般居民居住，也有助解決當地房市問題。

巴黎奧運 預算 洛杉磯

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