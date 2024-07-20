我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

前白宮醫師：川普右耳2公分槍傷開始癒合

資安公司軟體更新引發全球大當機 專家示警：暴露科技依賴風險

美核融合協會：全球核融合投資增幅連2年下降

中央社／華盛頓19日綜合外電報導

美國核融合產業協會在年度調查中指出，全球核融合能源投資金額成長連續第2年出現下降。使得未來可能徹底改變能源產業的核融合技術，仍面臨籌資困難的羈絆。

路透報導，總部位於華府的核融合產業協會（FIA）表示，這個產業今年獲得的新投資額只增加9億多美元，總額達到約71億美元，不過新投資額的成長幅度低於去年的14億美元及2022年的28億美元。

核融合產業協會執行長霍蘭德（Andrew Holland）說：「過去12個月有看到正面成長，但不足以實現核融合的遠大目標。」並說核融合如要繼續創新，就需要公、私部門協力。

太陽和其他恆星的能量都來自核融合反應，核融合當今在人類社會仍處實驗階段，若能成功將可產出巨大能量，且幾乎不會排放溫室氣體，也不會產生需長期儲放的大量放射性廢棄物。

政府與私人實驗室的物理學家正努力透過雷射或巨型磁鐵等技術，將較輕原子融合成更重的原子來複製核融合反應。

困難之處包括要讓核融合反應持續不斷進行、降低啟動反應所需的能量，以及建立系統捕捉能量並送入電網。

在調查中，89%的受訪企業認為核融合將在2030年代末為電網供電，這與他們在2021年首次接受調查時預測的時間相差不遠。但有66%受訪者表示，他們認為資金會是成功的阻礙。

這次共45家核融合企業接受調查，比去年增加2家。

按核融合產業協會說法，好消息是全球公部門投入私人核融合公司的資金成長約為57%，達到4億2600萬美元。美、中、日、英、德等國都在推動核融合發電。

投資 華府

上一則

第2季S&P 500企業獲利預計將成長8.8%

下一則

日本首例 東京都不再忍受奧客 9月擬訂「防止顧客騷擾條例」

延伸閱讀

全球核融合投資額連兩年成長減緩 多數業者估2035年前商轉

全球核融合投資額連兩年成長減緩 多數業者估2035年前商轉
酷暑高溫 老舊電網不堪負荷 冷氣難為無電之吹

酷暑高溫 老舊電網不堪負荷 冷氣難為無電之吹
中國拚核融合 最快三年超車歐美

中國拚核融合 最快三年超車歐美
全球最大核融合項目延至2039年測試 恐難及時上路 改善氣候變遷

全球最大核融合項目延至2039年測試 恐難及時上路 改善氣候變遷

熱門新聞

Serve Robotics的送貨機器人。(美聯社)

輝達揭露有10%持股 這家機器人新創盤後股價狂飆77%

2024-07-18 22:40
Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

2024-07-13 13:16
網路公司CrowdStrike的軟體導致全球微軟Windows用戶19日發生系統問題，多國機場因延誤而被擠得水洩不通。 （美聯社）

全球IT大故障兇手找到了 疑似是這家公司軟體出問題

2024-07-19 08:15
資訊科技和通訊服務是史指表現最差的兩個類股。Meta下跌5.68%，而大型科技同業蘋果、Netflix和微軟均下跌超過1.3%。路透

投資人退出科技股 那指創今年最糟表現 道指逆漲240點

2024-07-17 16:50
知名黑天鵝基金Universa創辦人史畢玆納格。路透

黑天鵝基金經理人：美股巨大泡沫若爆裂 市值蒸發大半

2024-07-20 11:59
路易威登集團（LVMH）創辦人兼執行長阿諾特（Bernard Arnault）。 路透

精品、美妝疲軟 LV等大老闆身價直落 他的財富縮水一半

2024-07-17 13:31

超人氣

更多 >
4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴

4生肖退休後安享晚年 屬牛物質豐厚、他們有無數知己陪伴
上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況

上月傳與陳妍希婚變 女星曝陳曉真實狀況
住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金

住在國外 填妥文件、避開住9個國家可領社安金
「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲

「汕頭好人」醫院院長 偷吃美女企業家被抓姦 視頻錄下淫叫聲
川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一