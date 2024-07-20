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加緊進軍智慧眼鏡市場 Meta擬入股雷朋母公司

編譯黃淑玲／綜合外電
Meta執行長查克柏格去年在Meta Connect活動上，介紹雷朋智慧眼鏡。 (路透)
Meta執行長查克柏格去年在Meta Connect活動上，介紹雷朋智慧眼鏡。 (路透)

臉書母公司Meta Platforms傳出有意入股知名太陽眼鏡品牌雷朋（Ray-Ban）的母公司EssilorLuxottica，為的是想加緊進軍智慧眼鏡市場。

Meta先前就曾與EssilorLuxottica集團合作過雷朋智慧眼鏡。知情人士告訴彭博資訊，Meta現在考慮收購3%以上、至多5%的少數股權，以目前的價格，交易金額約有45億歐元（49億美元），入股磋商現在還在進行中，也有可能最後未能談成。

兩家公司都不評論這個傳聞。

兩位了解這宗交易的人士表示，Meta已經由美國反托辣斯監管當局那邊確定了如果持股不超過5%，就沒有壟斷問題。美國聯邦貿易委員會（FTC）對此拒絕置評。

Meta若成功入股EssilorLuxottica，與這家全球最大眼鏡公司的夥伴關係將更深化。Meta股價18日收盤上漲3%報437.85美元；EssilorLuxottica收漲1.5%報192.70歐元。

彭博分析師指出，Meta將藉由入股EssilorLuxottica，加倍專注於擴增實境（AR）和智慧眼鏡的開發。和VR（虛擬實境）產品相比，AR產品目前出貨數量還很少，但成長速度會快很多，主要是隨著生成式AI與虛擬助理功能發展，智慧眼鏡做為介面裝置具有相當潛力。

Meta與EssilorLuxottica合作在2021年推出雷朋智慧眼鏡，眼鏡鏡框採用經典的Wayfarer框，配戴者可用它來拍照、拍影片、聽音樂、接電話。較新款的雷朋智慧眼鏡已整合MetaAI，MetaAI是以Meta的Llama人工智慧模型為基礎的AI助理。

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