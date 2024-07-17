維修和服務也不行 美國擬對日荷晶片設備業祭出這手段

拜登政府將禁止外國業者不得對列管銷陸晶片設備維修和服務。(路透)

彭博新聞報導，拜登 政府已告知盟友，如果東京威力科創（Tokyo Electron）和艾司摩爾（ASML）在內的晶片 設備製造業者繼續讓中國取得先進的半導體技術，美國考慮祭出最嚴厲的貿易限制措施。

知情人士告訴彭博新聞，美國考慮是否採取所謂「外國直接產品規則」（FDPR）的措施，來向盟國施壓。外國製產品就算只是使用極少的美國技術，美國也可以依照這規定實施管制。

這在被盟國視為極其嚴苛的辦法，將用來約束Tokyo Electron和ASML在中國的事業，這兩家公司製造對晶片業所需的製造設備。知情人士透露，美國正在向日本 和荷蘭官員提出這一構想，並表示這些國家若不自我約束對陸管制措施，就很可能會照此辦理。

拜登政府正陷於一種尷尬處境。美國業認為對陸供貨的管制等於在不公平的條件下遭到懲罰。而盟國則認為，距美國總統選舉只剩幾個月，沒有理由改變他們的政策。

拜登政府的目的，是說服盟國在關鍵設備出口設限之餘，進一步限制本國業者對管制設備在中國的維修和服務，美國業者在這方面已在禁止之列。

美國晶片業者鼓吹的另一手段是，擴大所謂「未經驗證名單」的標準，其中規定企業在運交特定管制技術之前，需先經許可。美國業者並未建議將ASML和Tokyo Electron 自動納入此名單，實則提醒這些公司，若繼續為美國認為有國家安全之虞的中國客戶服務，可能也會面臨管制。