我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裝深情vs.別守寡 張國榮摯愛唐鶴德傳擁新歡育2子引論戰

川普要台灣付保護費 學者：親美抗中政策將是新挑戰

愛迪達二度調高全年獲利預估 經典鞋款銷售強勁

編譯葉亭均／綜合外電
德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）調高全年獲利預估。(路透)
德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）調高全年獲利預估。(路透)

德國運動用品大廠愛迪達（Adidas）在三個月內第二度調高年度獲利目標，原因是SAMBA等經典鞋款需求激增，而且正在清除庫存的聯名運動鞋Yeezy系列產品銷售增加。

愛迪達16日發表聲明說，預期2024年營業利益約10億歐元（10.9 億美元），這高於先前預估的7億歐元，且符合分析師預估。

愛迪達第2季銷售額也高於預期，較去年同期成長11%至58.2億歐元；剔除Yeezy系列產品後，銷售增加16%，顯示愛迪達恢復中的核心事業減少仰賴Yeezy跑鞋的情況，優於上一個春季與夏季。

消息出爐後，愛迪達的ADR在16日收盤大漲3.5%至130.15美元。

執行長古爾登（Bjorn Gulden）正試圖帶動愛迪達再度創造迅速成長時期，拉近與Nike等產業龍頭的距離。愛迪達去年淨銷售下滑，主要是取消與饒舌歌手兼設計師Ye的合作關係。

愛迪達矢言今年重返成長，隨著削減在美國的Yeezy跑鞋與服飾庫存 ，預料下半年成長動能增加。除了Samba鞋款，消費者對各色的經典鞋款如Gazelle；Spezial與Campus也有強勁需求。

愛迪達表示，上季毛利率達50.8%，低於去年的50.9%與分析師預期的51.4%，主要是受Yeez業務影響。

愛迪達與Puma和Nike等同業都在押注今夏跑鞋產品需求提高，原因是巴黎奧運將在本月稍後登場。這些品牌是奧運運動員與國家隊的贊助商。

巴黎奧運 德國 利率

上一則

台積7/17法說 大摩推演三情境 估股價再漲3％

延伸閱讀

接受興奮劑檢查「千錘百鍊」中國泳將：讓實力打破質疑

接受興奮劑檢查「千錘百鍊」中國泳將：讓實力打破質疑
中國泳將禁藥爭議 巴黎奧運將針對中國選手加強藥檢

中國泳將禁藥爭議 巴黎奧運將針對中國選手加強藥檢
NBA名人堂球星帕克 任阿里巴巴奧運全球品牌大使

NBA名人堂球星帕克 任阿里巴巴奧運全球品牌大使
巴黎奧運倒數十天「彩色維納斯」打籃球又打拳擊 準備上陣

巴黎奧運倒數十天「彩色維納斯」打籃球又打拳擊 準備上陣

熱門新聞

方舟投資公司創辦人伍德，有「女股神」之稱。(路透)

一賣輝達、特斯拉股價就開始飆...女股神教人認清3現實

2024-07-11 09:42
Benchmark分析師艾克里認為，輝達在AI市場的領導地位仍穩固，股價可望再漲30%。路透

NVIDIA暴跌後反彈沒事了？分析師：股價可望再漲30%

2024-07-13 13:16
好萊塢影星莎朗史東。圖為她今年2月出席柏林影展的檔案照。（路透）

警世教訓 莎朗史東1800萬積蓄遭搬空 專家：財產規劃少「這1步」

2024-07-11 07:17
美國通膨降溫、勞動市場減緩，加上消費品公司對需求滑落示警，美國聯準會（Fed）7月降息的可能性目前看來雖低，卻不能完全排除。路透

通膨、就業、消費都減弱 Fed不無可能提前在7月降息

2024-07-12 09:27
電動車新創Fisker上月聲請破產，創辦人菲斯克夫婦已自願將年薪減到只剩1美元。 美聯社

昔「特斯拉殺手」破產後還在燒錢 創辦人薪資砍到1元

2024-07-10 14:56
背靠華為的賽力斯集團終於賺錢了。圖為華為問界M5汽車。(新華社)

背靠華為 賽力斯汽車終於賺錢了

2024-07-09 13:42

超人氣

更多 >
在這6個城市 社安金最好用

在這6個城市 社安金最好用
華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」

華人女性在久石讓音樂會上遭川粉辱罵 「就是你們這樣的人刺殺川普」
美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡

美西極端熱浪 父女國家公園健行身亡
范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國

范斯：川普將迅速結束俄烏戰 以專注對付中國
「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」

「波神」彭丹同框汪文斌 手腕翠玉鐲被熱議 「大概值1000萬」