FT：拿美政府補助 英特爾還繼續投資中國43家新創公司

中國新創科技公司仍可看到英特爾投資的觸角。（路透）

英國金融時報（FT）報導，英特爾（Intel）準備向美國政府拿數十億美元補助之際，旗下創投基金部門在中國仍是相當活躍的金主，投資 當地人工智慧（AI ）和半導體新創公司在內逾40家新創公司。

據金融時報分析，英特爾資本持有43家中國科技新創企業的股份。據 Crunchbase所提供的資料，英特爾資本1990年代之初成立以來，已投資超過120家中國企業。

英特爾資本的投資並未列於英特爾的資產負債表，過去一年多家美國同業在美國官方壓力下撤出中國之際，英特爾仍繼續支持新創的中國企業。

報導說，英特爾資本今年2月參與艾靈網路（AI-Link）公司一輪2,000萬美元的募資，該公司設於深圳，是一家5G和雲端 基礎設施平台。去年，英特爾資本還帶頭參與鯤游光電一輪9,100萬美元的募資，該公司是光電硬體製造商，設於上海。

金融時報引述一位熟悉拜登政府新規定思維的人士指出，英特爾資本的投資「正是有助於凝聚對外投資設限共識的典型案例」。

報導說，英特爾資本目前在中國的投資包括約16家AI新創企業和15家半導體業者，以及開發雲端服務、電動車、電信、虛擬實境（VR）系統和電池的公司。

報導說，一旦美國規定正式上路，英特爾資本可能得被迫自部分公司撤資，不過美國財政部也正研究是否對某些創投交易給予豁免。