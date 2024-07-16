奢侈品消費頻傳惡耗 Hugo Boss繼Burberry之後下修財測

Hugo Boss表示，持續的總體經濟和政治方面的挑戰抑制了民生消費。(路透)

Hugo Boss周一調降全年業績展望，繼Burberry和Swatch之後，成為又一家對奢侈品消費發出警訊的高檔時尚業者。

這家德國 高檔時尚公司表示，全年營收料為42億歐元至43.5億歐元（47.4億美元），低於原先預測的50億歐元。

Hugo Boss也公布第2季營收衰退1%至10.2億歐元。FactSet調查分析師所預測的全年營收為43.7億歐元，上季營收為10.4億歐元。

奢侈品市場面臨的主要問題在於中國大陸經濟持續低迷，帶動從提包到化妝品的高檔消費習慣已經減弱。最新經濟數據顯示，中國第2季經濟成長4.7%，是五季來最差，原因之一即是消費支出疲軟。

奢侈品龍頭路易威登（LVMH）將於下周公布財報，也將是緩解或擴大市場對這個行業景氣疑慮的一大關鍵。先前一季，這家旗下擁有 Dior和Louis Vuitton 品牌的法國奢侈品集團單季營收已不如預期。

Hugo Boss表示，持續的總體經濟和政治方面的挑戰抑制了民生消費。和Burberry一樣，Hugo Boss也面臨奢侈品消費低迷和中國大陸市況不佳的狀況。

奢侈品牌業績展望令人失望的消息頻傳，股價也一片哀鴻。Burberry周一股價崩跌超過16%，跌至自2010年來最低價位，而Swatch股價也大跌超過9%。在盤後發布財測之前，Hugo Boss跌近3%。