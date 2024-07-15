美中晶片戰 ASML密切合作的荷蘭大學被捲入

在艾司摩爾（ASML）恩荷芬總部廠區裡，工程人員正在組裝DUV微影設備。 (路透)

彭博資訊報導，美中晶片 戰愈演愈烈，現在連晶片製造設備大廠艾司摩爾（ASML）長期密切合作的荷蘭當地一所理工大學，都被捲入。

艾司摩爾總部所在地位於恩荷芬（Eindhoven），而與這家先進晶片製造設備龍頭企業相距只有五英里（八公里）的恩荷芬理工大學（Eindhoven University of Technology）一直都是為艾司摩爾培育人才的關鍵教育機構。校長史密茲對彭博說：「我總是被美國人問到中國學生的問題。」他表示，去年美國駐荷蘭大使詢問他，關心來自中國學生數量很大的事。

彭博查證時，美國駐荷蘭大使道格爾拒絕就2023年與史密茲的會面置評。

史密茲拿出過去幾年中國學生拿到美國簽證 的數據，不滿地反問：「我們得到的訊息是，要小心中國學生，但又是誰在向中國學生發放各種簽證，讓他們進入美國大學？答案是美國政府。」

艾司摩爾向來對恩荷芬理工大學提供大量經費，為培養未來員工進行長期投資。例如今年5月，艾司摩爾就承諾會向大學提供8,000萬歐元（8,700萬美元），升級學校的訓練博士生所使用的無塵室。恩荷芬理工大學有一棟實驗樓裡，艾司摩爾提供了供研究目的使用的微影機器。

史密茲強調，大學與政府和安全部門合作，篩選想要聘用的外國教授。學校人員訪問中國時，該有的安全措施，也都會提醒。

恩荷芬理工大學目前超過四分之一的學生是國際學生。學校一位發言人未能立即回覆彭博其中中國學生的占比。

敏感技術保密防諜

其實美國那麼緊張，艾司摩爾對攸關公司營運的資料安全也並沒有鬆懈。彭博指出，艾司摩爾在2023年指控一名駐中國的前雇員竊取機密資訊。該公司在發現這起可能違反出口管制的事件後，馬上展開內部調查，並加強了安全管控。

美中晶片戰開打以來，因為擁有艾司摩爾的荷蘭面臨來自美國的壓力，美國希望這個製造先進半導體所需設備和專業知識的主要來源盟國，能夠管制輸往中國的半導體製造設備。

華府的施壓與關切的力道有增無減。荷蘭政府被夾在美國盟友和主要出口市場中國之間。今年荷蘭政府對艾司摩爾的浸潤式DUV微影設備出口施加了限制。根據彭博先前報導，在荷蘭政府禁令生效之前，美國官員已要求艾司摩爾取消部分原本要發貨給中國客戶的機器。

荷蘭之前的政府對美方的要求，配合意願並不積極；現在的新政府立場還不很明朗。新首相史庫夫暗示將對中國採取謹慎態度。他在本月接受彭博訪問時表示，荷蘭在與中國討論國家安全問題時，必須「非常謹慎」。

針對中國來的留學生，荷蘭政府去年已起草了一項立法，準備禁止中國留學生 參加大學裡所提供的半導體和國防等敏感技術課程，法案目前尚未投票表決。

新任教育部長布魯恩斯現在對該法案發出了喜憂參半的訊號。他說，「我們沒有餘裕再那麼天真了」，「我們需要有個細膩的方法，畢竟許多中國學生是優秀的。」

恩荷芬理工大學一位研究半導體技術的教授表示，招收中國學生從事敏感課題研究已經變得越來越困難。要求匿名的教授提到，由於近年政府施加的限制，一些交換學生學習學成時，本可到晶片公司工作一年的中國學生，現在被禁止到半導體公司工作了。

校長史密茲承認有些限制已經實施。他雖然批評美國似乎管太寬，但也強調，「我不是說我們要向中國學生敞開大門」，「在誰能接觸頂尖敏感技術方面，我們非常謹慎。」他說：「我們不要我們皇冠上的珠寶被偷走。」