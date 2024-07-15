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彭博：蘋果上年度在印度營收增三成至紀錄新高 iPhone貢獻過半

編譯吳孟真／綜合外電
蘋果如今鎖定印度，力求分散中國以外的製造和營收來源。（路透）
蘋果如今鎖定印度，力求分散中國以外的製造和營收來源。（路透）

彭博資訊報導，蘋果去年度在印度創下近80億美元的營收紀錄，顯示全球人口居冠的印度，已成該公司快速成長的市場。

知情人士透露，蘋果在印度截至今年3月底的會計年度，營收由前一年的60億美元增加約33%，其中iPhone貢獻過半的銷售額。

相較下，由於中國經濟降溫，蘋果上年度在當地營收下滑至726億美元；儘管iPhone銷售近月來強力回彈，但美中緊張關係導致蘋果和全球其他科技大廠，轉向印度這個新的成長市場。儘管中國市場較大，但蘋果如今鎖定印度，力求分散製造和營收來源。

印度手機市場目前由內建Google安卓系統、較平價的中國手機主宰。Counterpoint數據顯示，全印度使用中的約6.9億支手機裡，iPhone市占僅約3.5%。此外，當地銷售也僅占蘋果上年度3,830億美元的約2%。

隨著印度經濟擴張，消費者購買力增加，當地日益擴大的中產階級，也視iPhone為身分地位的表徵。這些條件都有助於蘋果減少對中國的銷售依賴。蘋果執行長庫克去年也親自到印度，為當地首兩間蘋果旗艦店揭幕。

此外，蘋果也積極在印度拓展製造產能。目前僅新款的iPhone 15在印度生產，且不含高階的Pro和Pro Max機型；在當地製造的多數產品也用於出口。

彭博新聞日前報導，蘋果在印度的組裝廠，上年度將iPhone產值增加一倍至140億美元。這意味著，如今每七支iPhone當中，約有一支是在印度製造。

庫克在5月的法說會上表示，蘋果正致力於在印度全面發展，包含開發人員、市場和營運等方面，並說「我視印度為一個令人興奮的市場，也是我們的重要焦點」。

印度 iPhone 庫克

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