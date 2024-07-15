川普遇襲 金融市場恐現混亂 黃金、美元看漲

美國前總統川普遇襲，亞洲金融市場15日開盤時，資金預料將湧入黃金、美元等傳統避險資產。（路透）【作者：許瑋珂，日期：2024-07-15，數位典藏序號：20240714231738016】

在美國前總統川普 於賓州造勢活動遭暗殺未遂後，亞洲金融市場15日開盤時，資金預料將湧入黃金、美元等傳統避險資產，美債則可能是短多長空，川普勝選概念股也有望受惠，但由於日本市場15日休市，匯市交易預估將清淡，投資 人嚴防匯市動盪。

ATFX全球市場公司的首席市場分析師崔德說，在周一（15日）亞洲市場早盤，會有一些保護性和避險性的資金流動，他推測金價將測試歷史高點，日圓和美元將齊揚，錢潮也會湧入美債。

初步的市場評論顯示，川普槍擊 事件促使交易員提高他11月勝選的機率。川普支持放鬆財政政策和提高關稅，一般認為可能有利美元，但會削弱美債。

BCA研究公司首席策略師帕皮克說，債券投資人應格外關注此事，他「持續相信，隨著川普當選機率攀升，債市出現騷亂的可能性將隨之提高」。

在股市方面，包括私人監獄、醫療保險、信用卡業者等川普概念股可能受惠。

至於匯市，彭博策略師雷諾斯認為，貨幣將是亞洲15日第一個對槍擊事件做出反應的主要市場，或許會有額外波動，但由於當天是日本國定假日，流動性有限，要清楚解讀尤其困難。

市場會如何回應川普遇刺案，墨西哥披索是觀察重點之一。川普勝選機率提高，披索可能走強，他在上屆總統任內，槓上中國，造就讓墨國經濟受惠的友岸外包潮。24小時可交易的披索，也是新興市場風險的風向球。要是市場對槍擊的反應，是開始計入更多風險與波動，披索則可能會走貶。