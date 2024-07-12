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日圓劇震可能反映日本匯率新策略：加劇市場揣測氛圍 嚇阻投機客

編譯簡國帆／綜合外電
日圓兌美元、日圓兌歐元12日盤中震盪超過1%，徒留市場揣測與不安。（路透）
日圓兌美元、日圓兌歐元12日盤中震盪超過1%，徒留市場揣測與不安。（路透）

日本媒體報導日本政府進場干預匯市，但負責匯率事務的官員既未承認、也未否認，導致日圓兌美元、日圓兌歐元12日盤中震盪超過1%，徒留市場揣測與不安，也可能是東京當局正在調整日圓策略的跡象，藉由創造不可預測性，讓投機客如坐針氈。

朝日電視台11日深夜報導，日本當局已干預匯市，每日新聞也引述日本官員報導干預的動態。日經新聞與彭博資訊12日則報導，日本銀行（央行）正對匯市進行所謂的匯率檢查，包括日圓兌歐元，成為干預匯市的前奏。

這些消息帶動日圓兌美元11日一度飆升2.6%，12日盤中再漲0.7%至157.76日圓兌1美元，日圓兌歐元11日也一度勁揚2%，12日盤中揚升0.6%，報171.52日圓兌1歐元。

不過，日本負責國際事務的副財相神田真人11日表示，他不準備說明日圓波動是否有干預行動涉入，12日又說，「我們不會針對是否進場干預的所有問題，提供答案」，「知悉干預匯市的人非常有限」，拒絕證實是否干預匯市，只說將針對匯市的過度或失序波動採取適當行動。

日圓兌美元旋即回落0.4%至159.45日圓，兌歐元也貶0.4%至173.28日圓。日本當局通常不會評論干預匯市事宜，投資人只能猜測，接下來將聚焦12日稍後公布的日銀帳戶數據、以及本月底公布的數據，以評估政府是否進場干預。

若這兩天的日圓匯率波動證實有干預行動涉入，可能象徵日本抵禦日圓空頭的新策略。彭博資訊分析，神田已藉由一再讓市場揣測政府行動，儘可能擴大匯率政策的影響力，此舉雖無助改變廣泛的市場動態，卻幫助創造出高度的不可預測性，讓投機客不確定東京當局何時可能會突然干預匯市。

若這回日本在日圓升值之際，進場干預強化日圓漲勢，可能顯示神田正在提高東京當局行動的不可預測性，以對抗積極做空日圓的市場人士。

日圓兌美元匯率11日的波動顯露日本干預的特徵，例如在美國公布6月通膨數據後的1.5小時內，從161.58日圓急升到157.44日圓，波動超過4日圓，符合日本先前多數干預行動的波動情況。

日本 匯率 投資

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