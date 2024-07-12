外匯存底「武器化」 全球央行憂地緣政治惡化衝擊經濟

據瑞銀調查，全球央行外匯存底管理人普遍樂觀世界經濟展望，但認為地緣政治衝突擴大是最大風險，尤其擔心外匯存底遭「武器化」。（路透）

根據瑞銀資產管理公司（UBS Asset Management）的年度調查，全球央行 普遍樂觀看待世界經濟展望，但認為地緣政治衝突擴大是全球經濟的最大風險，尤其擔心外匯存底的「武器化」。

瑞銀訪調全球40家主要央行的外匯存底管理官員，三分之二預期未來五年全球經濟將重返溫和的成長及通膨。該調查發現，71%受訪者預期，一年內美國的總體消費者通膨率將落在2%至3%之間，而聯準會（Fed）的通膨目標為2%。這些央行總計管理逾15兆美元資產，約占世界外匯存底的一半。

但多達87%的外匯管理人認為，包括俄烏、中東戰爭及美中緊張加劇等地緣政治衝突升溫，是這項良好結果的最大威脅；調查並顯示，即將舉行的美國總統大選 也可能加劇緊張局勢，94%受訪者說，川普若勝選將導致美中關係進一步惡化。

三分之一的受訪者則將所謂的外匯存底「武器化」（weaponization）列為首要風險，比率是去年的兩倍。受訪者擔心，一旦衝突擴大，央行的資產可能遭制裁、沒收或使用。今年6月七大工業國集團（G7）領袖達成共識，將動用俄羅斯被凍結外幣資產的收益以重建烏克蘭，此舉便創下一個危險的先例，可能破壞外匯存底做為國家最具流動性且最安全財富準備的地位。41%受訪者說，正將其投資 分散至更多地區及貨幣。

瑞銀資產管理的全球主權市場主管卡斯泰利（Massimiliano Castelli）說，這些事件「進一步升高了這項風險，外匯存底不再被視為央行的安全避風港」。

他並表示，黃金可能因持續的地緣政治趨勢而受到青睞。

黃金向來是央行分散資產配置的主要受惠者，金價已屢創紀錄高點。在這項調查中，24%的受訪者在過去一年來增加對黃金的曝險，30%打算在未來一年增持黃金，但他們也計劃提高債券配置。這可能引發各國央行減持美元計價資產，進一步挑戰美元的主導地位。

受訪央行持有美元資產的平均占比為55%，與一年前的56%相差不大，但這項占比在2021年為67%，且目前正在逐漸下降中。此外，四分之一的受訪者說增加了歐元配置，8%表示增持了日圓。