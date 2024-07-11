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日圓兌美元周四急升引干預臆測 今轉跌

編譯黃淑玲／綜合外電
日圓兌美元11日急升，引發日本當局可能出手干預的臆測。 9路透)
日圓兌美元11日急升，引發日本當局可能出手干預的臆測。 9路透)

日圓兌美元周四（11日）盤中一度大漲超過2%，引發市場對於日本當局可能出手干預的臆測。日本朝日電視台引述政府消息人士報導，指稱日本官員干預了外匯市場；日本主管外匯的財務省財務官神田真人不願就是否進場干預置評，日圓兌美元今（12）日早盤震盪，一度迅速回吐漲幅，後又拉回，現在微跌在158.90上下。

美元指數（DXY）根據彭博資訊報價周四下跌0.58%至104.440，因為最新數據顯示美國6月整體消費者物價指數（CPI）較5月意外下降，提高了美國聯準會降息的可能性。美國10年期公債殖利率同日下跌9個基點至4.19%。

日本時事通訊社說，神田真人表示無法就當局是否干預外匯市場發表評論，但神田談到外匯走勢不符合基本面非常令人擔憂。路透指出，在日本財務省月底公布有關干預的最新數據之前，外界將還無法確定日本當局是否在周四至周五隔夜時間介入市場。

分析師表示，日圓兌美元走勢很可能是在美國CPI數據公布後出現大規模倉位調整所致。由於市場更加確定美國聯準會就將在9月降息，降低了美元兌日圓多頭交易的吸引力。

美國銀行（BofA）外匯策略主管Athanasios Vamvakidis說：「我認為這只是對疲軟的美國CPI做出反應，加上市場的美元多頭受到擠壓。美元全面走軟，但兌日圓走軟幅度更大，更多是因為倉位的調整。」

美、日兩國之間存在巨大利差，買入美元、賣出日圓一直是很熱門的操作。FOREX.com資深技術策略師Michael Boutros也表示，周四的日圓兌美元市況，很大程度上可以歸因於交易員為先前的利差交易平倉。

依彭博報價，日圓兌美元周四盤中最高曾經升值2.63%至157.44日圓兌1美元，收盤時漲幅縮小至1.76%，報158.84日圓兌1美元。

Boutros說，美元兌日圓觸及了一個關鍵的技術支撐區域，需要保持在該區域上方，才能維持住12月以來的美元兌日圓的漲勢。

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