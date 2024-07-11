AI題材比起台日便宜 基金大舉湧向南韓晶片股

基金界有人如此形容SK海力士：若輝達（NVIDIA）是AI的王者，那海力士就是女王。（路透）

尋找人工智慧（AI ）題材逢低買入機會的避險基金，正紛紛湧向南韓 晶片製造商，押注高頻寬記憶體（HBM）新一波需求和南韓政府資金力挺半導體業，讓使相關類股變得更有價值。

英仕曼集團（Man Group）、新加坡風和基金管理公司、香港奇點資產（CloudAlpha Capital Management）和東鷹資產管理公司（East Eagle）等在亞洲尋求AI投資的避險基金，都將目光投向了SK海力士和三星電子，這兩家公司迄今漲勢落後半導體股大盤。

風和投資長胡猛（Matt Hu）說：「如果把輝達（NVIDIA）看成AI的王者，那海力士就是女王。」

風和在內的避險基金認為，過去一年的AI熱潮中比起台積電 等熱門的亞洲AI股，SK海力士落後一截。在這波熱潮中，NVIDIA市值成長兩倍以上，已超過3兆美元。

不過，隨著科技業者競相爭取主要由海力士、三星和美光生產的HBM，焦點開始轉向南韓晶片製造商。

SK海力士是NVIDIA先進HBM的最大供應商。胡猛估計，與台積電相比，SK海力士從NVIDIA獲得的營收占比更高，但SK海力士按未來一年預估獲利計算的本益比只有 9 倍，而台積電為 23 倍。

這些股票還有其他利多，比如韓國政府對晶片業提供26 兆韓元（190 億美元）支持計畫和新的「企業價值提升計畫」，這和日本和中國為提高股東回報所做的努力如出一轍。

避險基金大舉湧入南韓的AI業，激勵南韓KOSPI指數6月創下七個月以來最佳表現。據倫敦證券交易所集團(LSEG)統計，韓股今年迄今外資買超規模是亞洲新興市場之最，也是2008年來最大。

避險基金業者表示，投資南韓的回報大於風險，主要風險包括韓元貶值壓力以及當地市場對股票賣空的限制。

KOSPI的價位按以預估本益比來看只有10倍，比起台灣的 18倍和日本的 15倍，顯得更有吸引力。

專注於科技股的英仕曼集團經理人Sumant Wahi 預料，傳統動態隨機存取記憶體（DRAM）價格也會上漲，因為晶片業已將過多的產能轉移到生產HBM。