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美EIA：布蘭特油價下半年估漲至89美元 因供應缺口擴大

編譯簡國帆／綜合外電
美國能源資訊局（EIA）預測，下半年全球石油供應缺口將擴大，致使布蘭特油價上漲。（美聯社）
美國能源資訊局（EIA）預測，下半年全球石油供應缺口將擴大，致使布蘭特油價上漲。（美聯社）

美國能源資訊局（EIA）9日預測，下半年全球石油供應缺口將擴大，致使布蘭特油價上漲，且EIA預期明年石油需求的成長量比國際能源總署（IEA）的預測值高出近一倍，明年仍將供不應求，扭轉先前認為會供過於求的預估。

EIA發布的短期能源展望月報顯示，石油輸出國組織與盟友（OPEC+）延長減產措施到明年，正擴大今年底前的供應缺口，下半年將達每日約75萬桶，比先前預測的每日約55萬桶大，使下半年的布蘭特油價均值漲至每桶89美元左右，高於上半年的每桶約84美元。

EIA預測，明年每日石油需求將成長180萬桶，達到約1.047億桶，高於先前預測的1.45億桶。相較下，IEA在6月預期，明年石油每日需求將增加100萬桶。

EIA也下調明年石油每日供應量預估，從每日1.047億桶降至約1.046億桶，顯示，明年石油仍將供應不足。

這種石油需求預測的差異，凸顯美國、中國大陸等多國經濟展望依然渾沌不明的挑戰，市場也對EIA的預測傾向過度看多需求而屢次感到失望，但EIA的最新預測大致與OPEC+相符，也略高於華爾街投銀的預期。

EIA認為，若OPEC結束減產措施，國際油市可能在明年第3季轉向供過於求，「我們預期，在OPEC+的自願減產措施於今年第4季到期後，以及OPEC+以外產油國的預測供應成長開始抵銷全球石油需求的成長，明年市場將逐步回歸建立溫和庫存」。

該機構預期，今年美國每日產油量將增加32萬桶，達到創紀錄的1,325萬桶，略高於先前預測的1,324萬桶。

國際油價10日盤中小跌，布蘭特原油9月期貨挫跌0.3%至每桶84.42美元，西德州中級原油一度跌0.2%，報每桶81.25美元。

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