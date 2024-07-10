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艙門脫落後重創形象 波音6月僅賣出3架客機

編譯徐榆涵／即時報導
波音飛機發生連串事件後名譽掃地，稱6月僅賣出3架客機。(路透)
波音飛機發生連串事件後名譽掃地，稱6月僅賣出3架客機。(路透)

波音737飛機近期問題頻傳，令外界對波音公司信心大打折扣，波音本月宣布，6月僅售出14架新飛機，其中大部分是貨機，客機只賣出3架，其中一架賣給阿拉斯加航空，用於替換約6個月前一架艙門飛脫的客機。

CNN報導，波音公司表示，6月僅賣出14架飛機，其中有11架是777貨機，僅3架是737 Max飛機，其中2架賣給了一位未透露身份的客戶，另一架則是賣給阿拉斯加航空，用來替換於1月5日飛行途中發生艙門脫落的客機，當時意外發生時，飛機正處於約莫1.6萬英尺高空。

儘管這是今年銷售最好的月份之一，但波音公司2024年上半年總銷售額仍較去年同期下降70％。儘管6月總銷售量達14架飛機，相比5月的4架及4月的7架有所增加，但與2023年6月的總銷售304架相比，下降了95%。

此外，與波音公司去年12月創下銷售紀錄新高相比，在阿拉斯加航空事件後銷售幾乎停滯。

阿拉斯加航空事件後，波音公司的銷售量急劇下滑，即使是急於擴充機隊的航空公司，也在波音公司處理一系列問題之際暫停購買該公司飛機。

更雪上加霜的是，波音7日同意承認其員工在737 Max原始認證過程中欺騙FAA的罪行，因此波音未來可能面臨與阿拉斯加航空事件相關的進一步刑事指控。

事實上，波音在今年3月賣出113架飛機，其中85架是來自美國航空（American Airlines）的訂單，不過訂單要的是737 Max的加長版本，這款機型尚未獲得聯邦航空管理局（FAA）認證載客能力。

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