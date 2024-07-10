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Shein爭取英國上市 稱未來5年投資英歐2.5億歐元

中央社台北10日電
中國快時尚巨頭Shein在倫敦申請上市。(路透)
中國快時尚巨頭Shein在倫敦申請上市。(路透)

路透社報導，已秘密在倫敦申請上市的中國快時尚巨頭Shein表示，未來5年會於英國及歐洲投資2.5億歐元（約2.7億美元），以反擊該公司被指存在低價包裹問題。

路透社9日報導，Shein9日表示，已撥出5000萬歐元作為對歐洲及英國Shein研發或試點生產設施的潛在投資，以及幫助該地區的品牌和設計師透過Shein進入更大市場。

Shein也將成立一個「循環基金」，初步投資為2億歐元，以支持該地區開發紡織品回收技術的初創公司和企業。

報導指出，Shein已開始在土耳其購買貨源，但目前其主要貨源仍來自中國國內約5400個供應商，主要集中於廣州。

Shein的執行主席Donald Tang拒絕向路透社提供更多有關該公司尋找貨源的詳情。但他表示，來自土耳其的貨源正快速增長，但仍無法與來自中國的貨源數目比較。

以廉價服裝大舉進軍海外市場的Shein已申請在倫敦秘密上市，但近來開始被視為威脅。

歐洲的紡織業及政治人士指控Shein以當地難以競爭的價格來侵蝕當地市場，部份原因是Shein的低價包裹不需繳稅。

根據目前歐盟的規定，從非歐盟國家網購的包裹若價值低於150歐元，無須繳納關稅。進入英國的包裹若價值低於135英鎊（約172美元），也無須繳稅。

但歐盟正討論取消相關免稅門檻。

另一方面，Shein必須適應歐盟的新規定，新規定的部份目的，是確保網路平台不違反智慧財產權法。

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