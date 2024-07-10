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淡馬錫保持謹慎 投資中國減碼 優先考慮美國市場

編譯陳苓／綜合報導
淡馬錫歷年投資報酬。(資料來源:淡馬錫、彭博資訊)
淡馬錫歷年投資報酬。(資料來源:淡馬錫、彭博資訊)

新加坡主權財富基金淡馬錫（Temasek）減碼投資中國大陸，名下的中國資產比重，四年來大減10個百分點。淡馬錫並說，將優先投資美國，對中國抱持「審慎」態度。

淡馬錫9日公布，截至3月底為止的一年間，投資組合的價值僅增加1.6%，至3,890億星元（2,880億美元）。儘管落後美股標普500指數在同一時期的飆升28%，但已優於上一年度績效。淡馬錫2023年度的投資組合價值重挫5%，寫2016年來最差成績。

由於MSCI中國指數在這段期間大跌19%，淡馬錫表示，在美國和印度的投資成長，遭中國資本市場的遜色表現所抵銷。

淡馬錫一直是中國最大的機構投資人之一，注資中國科技巨擘騰訊、阿里巴巴、美圖，為中國過去20年經濟擴張的最大受惠者之一。2020年度該基金的投資組合，大陸部位占了29%。

但四年過後，中國資產只占淡馬錫投資組合的19%，低於美洲資產的22%、星國資產的27%，為至少十年來淡馬錫的中國資產比重，首度遭美洲超越。

淡馬錫高層指出，美國仍將是名下資金的最主要目的地，並將繼續對中國保持審慎態度。淡馬錫將加碼投資印度，並會更關注日本、東南亞，主因中國成長放緩、地緣政治緊張升溫，全球投資人減少對陸曝險，讓這些市場受益。

淡馬錫投資長羅錫德（Rohit Sipahimalani）說：「美中緊張只會加劇，不會減緩」。中國房市得先回穩，消費者信心才會復甦，北京當局注意到此種情況，持續協助房市，但「我們至今尚未看到成效」。

與此同時，淡馬錫副執行長謝松輝（Chia Song Hwee）也說，美中關係惡化使其改變策略，他們在美國投資不仰賴中國進口的業者，在中國則投資不依靠外銷美國的公司。

至於當紅的人工智慧（AI），淡馬錫看法謹慎。謝松輝表示，不急於投入資金，並警告這個產業出現炒作。他同時指出，淡馬錫不打算直接投資OpenAI，但如果該基金透過創投基金取得部位，大家無須訝異。英國金融時報（FT）3月曾報導，淡馬錫討論投資OpenAI事宜。

淡馬錫近年來把焦點從上市股票轉往私募市場，未上市資產占投資組合的比重，從2004年的20%，今年3月為止升至52%。

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