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超級油輪航運費率大跌 亞洲原油需求添示警訊號

編譯葉亭均／綜合外電
根據波羅的海交易所的數據，超大型油輪（VLCC）從美國到主要亞洲市場的航運費率自5月底來已經下滑逾20%。（路透）
根據波羅的海交易所的數據，超大型油輪（VLCC）從美國到主要亞洲市場的航運費率自5月底來已經下滑逾20%。（路透）

要利用主要航道把原油運往亞洲的成本正在大幅下滑，因超級油輪選擇較短的航道，且在中國的需求減緩。

根據波羅的海交易所的數據，超大型油輪（VLCC）從美國到主要亞洲市場的航運費率自5月底來已經下滑逾20%；從基準中東到中國航線的獲利則在同期間崩跌57%。每艘船可運載總共約200萬桶的原油。

根據數據分析業者Vortexa的說法，當前的航運費率走疲，正值市場近幾周來對超大型油輪的需求減少，產業評估指標「噸英里」（ton-miles，衡量運輸能力的單位）大幅下滑。該指標是將運輸量乘以運輸距離，以了解全球航運船隊的使用量。

原油的運費成本變得便宜，對油輪營運業者構成挑戰。這些業者今年來已經被迫因應葉門青年運動組織（Houthi）攻擊紅海船隻帶來的影響，後者的行動迫使大量船隻改道，也引發一些主要亞洲港口壅塞情況激增。此外，對原油市場而言，油輪運費下滑也可能是個重大訊號，代表全世界最大石油進口國中國的消費情況走軟。

Vortexa首席亞洲分析師Serena Huang表示：「超大型油輪航運費率近幾個月承受了巨大壓力，原因是從東北亞，尤其是中國的原油進口情況不慎理想。」她說，過去兩年新建好的超級油輪進行交付，也導致供應過剩的情況。

中國的石油需求近月可能已變得疲軟，原因是一些煉油廠在季節性維護後重返運作的速度比預期慢，向主要供應商採購原油的量也減少。由於這種變化，航向中國的超級油輪數量已經降至近兩年來最低。

根據數據情報業者Kpler的資料，以全球而言，超級油輪減少行駛長距離航程，從美國與巴西轉到亞洲的情況在6月比前月分別減少10%與52%。此外，從最大原油出口國沙烏地阿拉伯運出的原油運量上月也下滑至2015年來最低。

根據Kpler的資料，對超級油輪的需求降低，迄今已導致至少三艘超大型郵輪從運載原油，轉換成載運轉運至歐洲的柴油。

另外，高盛集團預測葉門青年運動組織對紅海攻擊帶來的干擾可能會緩和，船隻供應量會增加，進而傷及航運費率。

石油 高盛 巴西

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