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綠色經濟概念股十年來總回報198% 其中表現強弱有別

編譯劉忠勇／綜合外電
在綠色經濟類股中，專注於能源管理和效率的公司表現最佳，而再生能源這種「最綠」綠色經濟類股則「明顯落後」。（美聯社）
在綠色經濟類股中，專注於能源管理和效率的公司表現最佳，而再生能源這種「最綠」綠色經濟類股則「明顯落後」。（美聯社）

如果將營收來自可減碳的產品和服務的公司歸為一類股票，這種「綠色經濟」概念股過去十年的績效僅次於科技股，是所有歸類中次佳的。

據倫敦證券交易所集團（LSEG）的報告，綠色經濟類股過去十年中創造198%的總回報，各類產業中只有最近因人工智慧（AI）熱潮帶動的科技業更強。而在綠色經濟類股中，專注於能源管理和效率的公司表現最佳，而再生能源這種「最綠」綠色經濟類股則「明顯落後」。

儘管全球經濟從化石燃料轉向低碳能源的過程預計將花費超過100兆美元，並創造大量的投資機會。但金融業者明確表示，只有在回報合理的情況下，民間資本才肯投入。LSEG指出，儘管目前由AI推動的科技熱潮是投資關注的焦點，但從長遠來看，綠色轉型是一股「不可忽視的巨大力量」。

LSEG全球可持續投資研究主管Jaakko Kooroshy 受訪時說，無論就規模和表現來看，「這是一個獨一無二的投資機會」。

LSEG 從全球超過19,000家公司的綠色相關業績的比重來定義「綠色經濟」。研究顯示，其中超過4,000家公司有來自綠色產品和服務的收入，舉凡再生能源發電、電池所需的關鍵礦物的開採或加工，以及可回收材料的開發。

根據這些定義，綠色經濟現在擁有7.2兆美元的市值，過去十年有14%的年複合成長率。截至4月，擁有綠色業績的公司約占全球上市股票市場的8.6%。

LSEG採用了富時環境市場指數，這指數選擇綠色收入超過20%的公司，將微軟、台積電（2330）和特斯拉列為主要持股。這指數2008年以來的表現比富時全球全市場指數高出82%，去年上漲32%，比全股指數多出10個百分點。

綠色概念的優異表現中，能源管理和效率是最大貢獻者，過去五年的年複合成長率達到17%。根據LSEG可持續投資研究團隊研究負責人Lily Dai的說法，高效能的資訊科技設備和電子產品如今已超越綠色建築材料，成為成長的主力。

事實上，AI和資料中心的爆發性成長可能成為綠色經濟擴展的新主力。LSEG表示，不僅需要更多高效能的晶片、伺服器和冷卻系統來推動AI前進，大型科技公司也越來越關注技術對環境的影響，並尋求更多乾淨能源來源。

企業從綠色活動帶來的業績成長固然令人樂觀，但LSEG也指出一些可能抑制前景的阻力。其中最顯著的是太陽能等產業的產能過剩以及與再生能源設備和電動車製造相關的貿易壁壘，其中美國和歐盟都對來自中國大陸的電動車提高了關稅。

Kooroshy說，「保護主義對綠色經濟來說是一把雙刃劍」。一方面，美國總統拜登的通膨削減法「釋出大量需求和補貼，這對綠色經濟發揮加速作用。」但另一方面，在貿易方面增加「越來越多的摩擦」將導致供應鏈重複，且可能使關鍵低碳技術的部署速度放緩。

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