三星電子史上首次總罷工 社方稱未影響產線

三星電子勞資談判破裂後，工會展開為期3天罷工。(路透)

韓國科技巨擘三星 電子勞資談判破裂後，工會展開為期3天罷工 ，今(9)天進入第2天，但三星電子表示，產線並未受到影響。

三星電子創社以來首次工會發起總罷工，全國三星電子工會（National Samsung Electronics Union, NSEU）8日舉行大規模集會後，罷工今天進入第2天，工會預計在今、明兩天對工會成員進行罷工相關教育。

工會指出，半導體工廠設備操作、檢查等工作都需要人力，若相關人力罷工勢必會影響生產，這也是這次罷工的目的，表示若社方10日前未就工會要求重新提案，工會可能發起無限期罷工。

不過，韓聯社報導，三星電子表示8日起已透過投入替代人力等方式因應，產線並未受到罷工影響，今天也正常生產，並認為罷工人數較前一天減少。

三星電子今年初以來與工會就工資及福利問題持續進行談判，但至今未能達成共識。

以主要負責半導體業務的DS部門員工為中心組成的全國三星電子工會發起總罷工，聲稱有6540人表示有意願參與罷工，推估光是半導體設備、製造、開發相關員工就超過5000人；工會方推算實際參與罷工人數約4000到5000人，社方估計則為3000人。

工會表示，若10日罷工結束前勞資談判未能出現進展，將在15日發起第2次罷工，以中斷產線為籌碼要求社方妥協。業界人士憂心，韓國半導體產業景氣上半年好不容易回溫，若真造成產線中斷，三星電子難逃落後台積電 及英特爾（Intel）的命運，可能出現赤字。

三星電子DS部門員工共約7萬人，以24小時三班制維持產線運轉。2018年三星電子平澤工廠曾停電28分鐘，造成500億韓元（約3600萬美元）規模損失，顯示罷工若真造成產線短暫中斷，都可能引起不小影響。