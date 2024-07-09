印媒：蘋果擬在印度生產AirPods充電盒 鴻海是合作夥伴

蘋果位於紐約曼哈頓第五大道的零售店招牌。(路透)

根據印度 媒體報導，蘋果公司據傳重新考慮在印度生產平板電腦iPad的計畫，而且也有意將AirPods無線充電盒的生產擴大到印度進行，考慮讓鴻海 在印度製造這款無線耳機的充電盒。

印度媒體Moneycontrol引述消息人士報導，蘋果先前試圖與陸廠比亞迪合作在印度生產iPad，然而此舉遭政府限制而踢鐵板，如今蘋果將恢復在印度尋找一家製造夥伴。

除了要提高iPhone 製造產能外，蘋果也盡力要透過捷普（Jabil）在印度提高AirPods無線充電盒的零件生產。據傳捷普已計劃從明年初在印度開始生產真無線（TWS）AirPods耳機。

報導指出，蘋果已與捷普在浦那（Pune）初步試驗生產無線充電盒的零件，同時考慮與台灣鴻海展開類似的安排。在經過品質測試和核准後，捷普計劃擴大量產這些AirPods無線充電盒的零件。

印度政府據傳也敦促蘋果公司考慮未來在印度生產筆電與桌上型電腦。蘋果據傳已分享未來二至三年針對印度市場的宏大計畫，包括在當地建立替代供應鏈。

去年，蘋果把與比亞迪合作iPad產品開發的工作轉向越南，原因是為了在印度建立iPad製造營運的核准取得方面面臨挑戰。

目前蘋果正與鴻海、Tata Electronics在印度擴大旗艦iPhone手機的生產，目標是在三到四年內能生產四分之一在印度銷售的iPhone。