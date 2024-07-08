日本好市多創造就業和增加稅收 振興地方經濟

美式賣場好市多 （Costco）25年前登陸日本 以來，已在當地快速成長，更已成為幫助振興地方經濟消費的救世主。

共同社報導，愈來愈多日本城鎮正懷抱著吸引好市多進駐的希望，投資潛在場址和道路基礎建設，並期盼好市多日本子公司積極擴張事業的計畫，能提振政府財庫。

這些地方政府在設法解決人口快速減少所造成的長期停滯之際，對好市多能同時創造就業 和增加稅收等經濟連鎖效應，寄予厚望。

一些城鎮因為成功吸引到好市多，甚至出現可喜的人口成長，但同時犧牲了一些不敵這家美國量販店巨擘的當地商家。

熊本縣御船町2021年開了一家好市多，町長藤木正幸說：「我們町已快速打響知名度。就像是一座主題樂園。」在2016年的一連串大地震重創熊本縣後，藤木多次前往好市多位在東京的子公司，力勸該公司到他的城鎮投資，做為「重建象徵」。

這座城鎮的人口過去一直下滑，但最近三年卻增加了300人，財產稅和其他收入也激增。

好市多開設門市常能創造數百個就業機會，日本部門的員工時薪常為1,500日圓（9.4美元）起跳，遠高於日本法定基本時薪的1,000日圓。好市多目前在日本共有33家門市，計劃今年再開三家。