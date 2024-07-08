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南韓高齡化帶動遺囑代用信託 銀行搶財富轉移大餅

財經新聞組／綜合報導
南韓高齡化速度加快，銀行業爭搶總規模估將達100兆韓元的財富轉移市場大餅。（路透）
南韓高齡化速度加快，銀行業爭搶總規模估將達100兆韓元的財富轉移市場大餅。（路透）

隨著南韓高齡化速度加快，愈來愈多南韓民眾在規劃遺產分配時，都選擇遺囑代用信託（will-substitute trust），而非立下傳統遺囑，青睞這種能夠更詳盡規劃遺產分配細節的合約安排，吸引南韓銀行業爭搶總規模估將達100兆韓元（725.9億美元）的財富轉移市場大餅。

韓國前鋒報報導，報告顯示，KB國民銀行、新韓銀行、韓亞銀行、友利銀行及農協銀行等五大銀行的遺囑代用信託餘額，在今年第1季增至3.3兆韓元（24億美元），比去年同期躍增43%，更是2020年8800億韓元的兩倍多。

遺囑代用信託是把資產存放於金融機構，於簽署人身故後分配，且相較於傳統遺囑和保險會在簽署人身故時一次性給付，遺囑代用信託會在簽署者離世前生效，也能透過合約更詳細規劃繼承方法，包括每年分配，或在受益人達到特定年齡時轉移所有權。

律師指出，根據南韓民法，遺囑須符合嚴格的要求，若少了地址或輸入電腦等細節，遺囑也會無效，遺囑代用信託的運作方式類似，但能規劃根據信託法的合約安排架構。

由於南韓大量人口日益老化，繼承資產持續增加，遺囑代用信託和各種財富管理服務的需求正快速提高，而且不只有錢人，連中產階級也認為有必要提前規劃遺產分配。

為滿足日增的需求，南韓金融機構日益跨足這塊市場。韓亞銀行2010年已率先推出遺囑代用信託服務，新韓銀行近來推出新韓信託會客室提供客製化諮詢，友利銀行降低遺囑代用信託的最低認購額十倍到5000萬韓元。

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