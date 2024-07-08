英國精品Burberry市值蒸發3成 裁員搶救獲利

英國精品品牌Burberry傳已內部宣布將裁撤數百人，以挽救獲利和股價。（路透）

英國媒體報導，英國精品品牌Burberry將裁員 數百人，要透過大幅削減成本，提振獲利並吸引投資 人青睞。這家以米色格紋著稱的品牌，今年來市值已蒸發逾三分之一，表現在富時100指數表現未居末段班，且瀕臨被踢出這個績優股指數。

英國電訊報（Telegraph）報導，Burberry在6月底一場視訊會議上首次告知員工這項計畫，受影響的員工若非被告知將被裁撤，就是必須重新申請想做的職位。Burberry已展開45天的諮商期，並表示裁撤職位可能多達數百個。員工擔心，最多可能有400個工作面臨風險。

一名員工形容整個過程「粗暴」。Burberry全球員工共有9169人，這回裁員預估主要將影響英國員工。

Burberry上回裁員是在2020年，在新冠疫情 的壓力下裁減500人，以省下5500萬英鎊（7037萬美元）成本。

Burberry始終難以抑制股價跌勢，已讓外界擔憂該公司可能很快就會成為收購目標。Bernstein精品分析師索爾嘉說，裁員是Burberry長期困境的結果，其低迷股價可能吸引來自私募基金或美國競爭對手的出價收購。

Burberry表現不振，已促使執行長艾克洛德5月放棄230萬英鎊的年度獎金，該公司先前已表態認為他不宜收受這筆獎金。

艾克洛德2022年被從凡賽斯（Versace）挖角到Burberry後，一直試圖扭轉業績。他被挖角時還獲得一筆600萬英鎊預付款。

然而，Burberry去年度獲利卻下滑36%至4.18億英鎊，營收也減少4%至29.7億英鎊；過去12個月股價大跌57%，跌到15年來最低，目前市值為31.9億英鎊。艾克洛德坦承Burberry的表現未達期望，但他也認為，部分原因出在政府實施遊客稅的影響。

分析師也指出，Burberry過去一年來債務從4.6億英鎊激增至11億英鎊，提高了借款成本大增的可能性。Burberry主管在最新財報會議上表示，債務激增是源自於獲利能力下滑，以及去年10月決定執行4億英鎊的庫藏股計畫。

這家時尚大廠的困境，已引發各界揣測艾克洛德可能遭撤換，但Burberry發言人先前否認這項推論，指稱艾克洛德受到董事會的全面支持。