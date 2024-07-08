法國選舉影響 股債市場 面臨「政」盪期
法國7日舉行國會選舉的第二輪投票，結果爆出冷門，左翼聯盟「新人民陣線」得票勝出；首輪勢如破竹的極右派國民聯盟陣營在三強鼎立中敬陪末座 ，但席次仍突破過往紀錄，執政的中間派則為第2名。由於3大陣營都沒有過半，分析師指出，法國股債市場都將面臨一段更動盪的時期。
由社會黨、共產黨等左派政黨組成的「新人民陣線」主張大幅增加公共支出、提高最低工資並降低退休年齡，而這些措施將引發與歐盟的重大衝突，可能會讓投資人感到不安。
此外，法國沒有政黨拿下絕對多數席次。TD Securities的James Rossiter表示，這結果可能「輕易」使法國10年期公債的利差回升至80個基點以上。
勝選的左翼聯盟領袖梅蘭雄已要求總統馬克宏任命左翼聯盟組成政府。而現任總理艾塔爾（Gabriel Attal）表示，8日將遞交辭呈。
市場接下來將關注組閣與權力共享安排，使股債市陷入紛亂期。投資人可能會對法國政府公債要求更高的殖利率，以反映現有的各項財政挑戰。
馬克宏6月9日宣布提前大選以來，法國股市CAC 40指數一直在歐洲主要股市墊底，目前仍比宣布提前改選前低3.8%。
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