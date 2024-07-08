法國選舉影響 股債市場 面臨「政」盪期

法國舉行國會選舉的第二輪投票，分析師指出，無論結果為何，法國股債市場都可能面臨動盪。（歐新社）

法國7日舉行國會選舉的第二輪投票，結果爆出冷門，左翼聯盟「新人民陣線」得票勝出；首輪勢如破竹的極右派國民聯盟陣營在三強鼎立中敬陪末座 ，但席次仍突破過往紀錄，執政的中間派則為第2名。由於3大陣營都沒有過半，分析師指出，法國股債市場都將面臨一段更動盪的時期。

由社會黨、共產黨等左派政黨組成的「新人民陣線」主張大幅增加公共支出、提高最低工資並降低退休年齡，而這些措施將引發與歐盟的重大衝突，可能會讓投資 人感到不安。

此外，法國沒有政黨拿下絕對多數席次。TD Securities的James Rossiter表示，這結果可能「輕易」使法國10年期公債的利差回升至80個基點以上。

勝選的左翼聯盟領袖梅蘭雄已要求總統馬克宏 任命左翼聯盟組成政府。而現任總理艾塔爾（Gabriel Attal）表示，8日將遞交辭呈。

市場接下來將關注組閣與權力共享安排，使股債市陷入紛亂期。投資人可能會對法國政府公債要求更高的殖利率 ，以反映現有的各項財政挑戰。

馬克宏6月9日宣布提前大選以來，法國股市CAC 40指數一直在歐洲主要股市墊底，目前仍比宣布提前改選前低3.8%。