我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

換匯搶錢案再出 法拉盛華男換匯被持槍威脅

洛市中心119年廢棄老宅 突發火災被燒毀

台外貿協會董座黃志芳訪印度 業者：台印互補性高、可創雙贏

中央社／新德里7日專電
外貿協會董事長黃志芳6日參訪德里周邊印度及台資企業，了解印度產業動態及發展前景。圖為黃志芳（左站立者）參訪台資信通印度廠。（中央社）
外貿協會董事長黃志芳6日參訪德里周邊印度及台資企業，了解印度產業動態及發展前景。圖為黃志芳（左站立者）參訪台資信通印度廠。（中央社）

台灣外貿協會董事長黃志芳昨天參訪德里周邊印度及台資企業，了解印度產業動態及發展前景，印度企業家表示，台灣印度產業互補性高，雙方加強合作可創雙贏。

黃志芳近日在新德里訪問，準備參加8日至10日舉辦的印度台灣形象展，他6日參訪了位於德里衛星城市古爾岡（Gurgaon）的印度Syrma SGS科技公司、台資信通印度廠以及印度Talbros汽車零組件集團的工廠。

Talbros公司還特地在廠區升起中華民國國旗，對黃志芳及隨行的台灣媒體團表示歡迎。

黃志芳受訪時表示，印度具有人口紅利，近年經濟成長也很快速，已超越英國成為全球第5大經濟體，不久後有望躋身全球第3大，在地緣政治變化、供應鏈自主化及在地化的趨勢下，台灣與印度有很多合作機會，特別是電子業。

他坦言，台商要真正進入到印度市場或許存在挑戰，但信通印度廠就是一個成功範例，只要產品具獨特性，就算價格低仍能創造很好的利基。

信通是來自台灣的機車零組件公司，2017年正式在印度設廠，第一年就獲利且持續成長，2023年印度生產的1600萬輛機車中，7成產品配有信通的車污染控制系統產品。

印度信通董事長王炤程說，印度很多產品的售價確實較低，但是「它的量真的大」，信通把在台灣累積多年的污染控制經驗帶來印度，在競爭上有很大優勢，所以第一年就能創造出利潤，且逐年增加。

Syrma SGS執行長辛赫（Satendra Singh）表示，許多大公司在印度設有設計中心，為全球市場設計產品，而過去數年間，印度的製造能力也快速成長。另一方面，台灣則有成熟的代工生態圈，雙方的合作潛力龐大。

辛赫說：「舉例來說，如果台灣公司具有某一項產品技術，而且需要大規模生產支援，那他們就可以來印度。」

Talbros董事長吉利士（Girish S.）表示，印度總理莫迪（Narendra Modi）願與任何國家交往，不會被特定國家影響，而電子、半導體產業將是台灣印度合作的重心，並舉出鴻海加大在印度投資為例。

吉利士說，印度擁有龐大的內需市場以及強大的設計能力，而台灣則擁有電子產品製造能力，台灣印度合作將可互利互惠。

Syrma SGS業務以電子製造服務（EMS）為主，主要客戶來自印度、美國、德國等，產品運用於汽車、消費品、醫療保健、工業電器、IT和鐵路領域。

Talbros則從事汽車零件的製造和銷售，提供多層鋼鍛造產品，產品應用於乘用車和商用車、兩輪車、三輪車、農業機械和工業用車輛。

外貿協會董事長黃志芳6日參訪德里周邊印度及台資企業，了解印度產業動態及發展前景。...
外貿協會董事長黃志芳6日參訪德里周邊印度及台資企業，了解印度產業動態及發展前景。圖為黃志芳（後）參訪印度Syrma SGS科技公司。（中央社）
外貿協會董事長黃志芳6日參訪德里周邊印度及台資企業，了解印度產業動態及發展前景。...
外貿協會董事長黃志芳6日參訪德里周邊印度及台資企業，了解印度產業動態及發展前景。圖為黃志芳（前中）參訪印度Talbros科技公司。（中央社）

印度 中華民國 投資

上一則

台金融3業 對中國曝險規模跌破344億美元 年減逾44億

延伸閱讀

慶祝達賴喇嘛89歲華誕日 藏人駐德里代表曝他身體狀況：手術成功

慶祝達賴喇嘛89歲華誕日 藏人駐德里代表曝他身體狀況：手術成功
賀錦麗或有望取代拜登選總統 印度同鄉村民密切關注

賀錦麗或有望取代拜登選總統 印度同鄉村民密切關注
研究：印度大城市7%死者 與空氣汙染有關

研究：印度大城市7%死者 與空氣汙染有關
鴻海印度廠拒聘已婚婦女？驚動勞動部門視察盤問

鴻海印度廠拒聘已婚婦女？驚動勞動部門視察盤問

熱門新聞

有「女股神」之稱的方舟投資公司創辦人執行長伍德。路透

「女股神」伍德也忍不住了 脫售特斯拉持股

2024-07-03 13:09
繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）近年來乘著人工智慧（AI）熱潮崛起，已躋身美股市值前三名，但就賺錢能力而論，輝達目前只在史坦普500成分股中排名第五。（路透）

NVIDIA淨利率在史坦普500只排名老五 「這4家」賺錢能力更厲害

2024-07-03 07:12
DataTrek Research共同創辦人柯拉斯認為，「黑天鵝」不全是壞的，繪圖處理器大廠輝達（Nvidia）就是好的黑天鵝，讓眼明手快的投資人收割豐厚的獲利果實。路透

NVIDIA是超美「黑天鵝」…專家教2招 抓「飛天鵝」獲利

2024-07-04 10:29
美股3日開盤但提前3小時收盤，4日適逢獨立紀念日休市，周五恢復正常。（路透）

美獨立紀念日美股休市…前一天提前收盤 7月5日恢復正常

2024-07-03 04:53
美國5月和4月非農業新增就業人數大幅下修，且6月失業率意外攀升，激勵美國2年期、10年期和30年期公債價格5日全面大漲，走向相反的殖利率則下滑。（路透）

就業降溫觸動美債殖利率全面下滑 專家建議趁Fed降息前鎖利

2024-07-06 07:29
特斯拉已連續七個交易日上漲，幾乎收復今年來的失土，執行長馬斯克也再度成為全球首富。(美聯社)

特斯拉股價連漲7天 幾乎收復今年失土 馬斯克重返世界首富

2024-07-04 02:22

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…

「墨雨雲間」長公主難搞是真的？ 于正發長文「洗白」變「倒油」…
租屋不如買下當投資 愈來愈多家長購屋給大學子女居住

租屋不如買下當投資 愈來愈多家長購屋給大學子女居住
冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電

冷氣耗電量可能比風扇高10倍 這2種情況千萬別省電
白宮訪客紀錄曝 巴金森氏症專家8進白宮 會見拜登醫師

白宮訪客紀錄曝 巴金森氏症專家8進白宮 會見拜登醫師
海水侵蝕嚴重 麻州200萬度假豪宅賤賣20萬

海水侵蝕嚴重 麻州200萬度假豪宅賤賣20萬