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英國精品Burberry傳將裁員數百人 挽救暴跌獲利和股價

編譯易起宇／綜合外電
英國精品品牌Burberry傳已內部宣布將裁撤數百人，以挽救直直落的獲利和股價。 （路透）
英國精品品牌Burberry傳已內部宣布將裁撤數百人，以挽救直直落的獲利和股價。 （路透）

英國精品品牌Burberry傳將裁員數百人，透過大幅削減成本來挽救不斷下滑的獲利和失去的投資人青睞。這家以米色格紋著稱的品牌，今年來市值已蒸發逾三分之一，是富時100指數表現最差的股票之一，並瀕臨被踢出這個績優股指數的邊緣。

英國電訊報（Telegraph）報導，Burberry在6月底一場視訊會議上首次告知員工這項計畫，受影響的員工不是被告知將被裁撤，就是必須重新申請想做的職位。該公司已展開45天的諮商期，並表示裁撤職位可能多達數百個。員工擔心，最高可能有400個工作面臨風險。

一名員工稱呼公司的過程「粗暴」。該公司全球員工共有9,169人，這回裁員預估主要將影響英國員工。

Burberry上回裁員是在2020年，在疫情壓力下裁減500人，以省下5,500萬英鎊（7,037萬美元）成本。

該公司的無力抑制股價下滑，已讓外界擔憂該公司可能很快就會成為收購目標。

Bernstein精品分析師索爾嘉說，裁員是Burberry長期困境的結果，其低迷股價可能吸引來自私募基金或美國競爭對手的出價收購。

Burberry的慘淡表現已促使執行長艾克洛德5月放棄230萬英鎊的年度獎金，公司先前已表態認為他不宜收受這筆獎金。

自2022年被從凡賽斯（Versace）挖角到Burberry來，艾克洛德一直嘗試要扭轉該公司業績。他被挖角時還獲得一筆600萬英鎊預付款。

然而，Burberry去年度獲利卻下滑36%至4.18億英鎊，營收也減少4%至29.7億英鎊；過去12個月股價大跌57%，跌到15年來最低，目前市值為31.9億英鎊。

艾克洛德坦承公司表現未達要求，但他也試圖將原因怪罪在政府祭出遊客稅的影響。

分析師也指出，Burberry過去一年來債務從4.6億英鎊激增至11億英鎊，增加借款成本大增的可能性。

Burberry主管在最新財報會議上表示，債務激增是源自於獲利能力下滑，以及去年10月決定執行4億英鎊的庫藏股計畫。

這家時尚大廠的災難已讓艾克洛德可能遭撤換的推測四起，但一名發言人先前否認這項推論，並說他受到董事會的全面支持。

裁員 疫情 投資

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