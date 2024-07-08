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疫後需求滑落 自行車銷售今年沒起色

編譯湯淑君╱綜合報導

全球自行車產業面臨又一個「歹年冬」。在疫情期間訂單意外暴增的製造商和零售商，如今遭遇需求低迷的窘境。

金融時報報導，歐洲自行車工業聯會（Conebi）總經理馬席里歐在法蘭克福歐洲自行車展（Eurobike）會場表示，會場上「人人都在談論不景氣」。這場全球最大的自行車商展從3日舉行至7日。

自行車產業在封鎖抗疫期間生意興隆，因為民眾改騎自行車代步或運動。但疫後需求下滑，物價上漲加重生活費負擔，使消費支出轉趨保守。Conebi的數據顯示，去年歐洲自行車和電動自行車銷售滑落8.9%，歐洲自行車生產與出口降幅更逼近20%。

根據Conebi的數據，這波不景氣已導致歐洲自行車工作流失5.5%。今年Eurobike參展廠商也減少5%，減為1800家。

歐洲大型自行車業者Accell集團執行長傑根說：「大家都同意，令人遺憾地，2024年對這一行又是失落的一年。我們的庫存量都太多。」

在疫情驅動的需求爆發期，製造商爭先恐後提高產量，導致現在供需嚴重失調。整個產業如今滯銷貨堆積如山，現金水位偏低，除折價求售外別無選擇。

台灣Tern Bicycles創辦人韓安石對記者說：「現金被庫存綁住了，許多品牌設法打折把存貨轉化為現金。」今年初，美商斯貝特（Specialized）的高檔登山越野車折扣幅度深達50%。

業界數據顯示，在歐洲最大市場德國，自行車業有145萬部自行車滯銷待售，大約是年銷量的三分之一、平常庫存量的兩倍。

儘管目前市況黯淡，傑根預期，年底前庫存過剩情況可望恢復正常。況且，多國銷量如今比疫前水準還要高，有充分理由相信，基於健身和短程通行需求，自行車買氣可望回升。

不過，歐洲自行車產業公會（CIE）執行長梅恩指出，自行車產業有結構性弱點：缺乏即時數據可監控供需情況。由於自行車大多透過獨立經營的小店販售，未必會向供應商回報庫存量，製造商因而欠缺資訊可掌握最新的需求變化。

疫情 德國 零售商

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