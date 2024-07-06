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挪威盼與印尼加強合作 探索水力發電碳捕存投資機會

中央社／新加坡5日綜合外電報導

挪威能源部長阿斯蘭德表示，挪威正在尋求與印尼形成更強大的夥伴關係，並探索在水力發電等再生能源及碳捕存（CCS）領域的投資機會。

阿斯蘭德（Terje Aasland）本週稍早在印尼首都雅加達會見印尼能源部長塔斯瑞夫（Arifin Tasrif）。他昨晚告訴路透社：「那裡（印尼）有許多機會，也存在一些障礙，但我希望我們能在未來幾年建立更強大的夥伴關係。」

阿斯蘭德4日在新加坡會見數家挪威企業的代表，包括國營能源公司Equinor、挪威最大金融服務集團DNB和肥料生產商雅苒（Yara）等，這些公司正在亞太地區投資再生能源、能源儲存和氨等替代燃料。

阿斯蘭德受訪時說，挪威企業可以貢獻他們在水力發電和碳捕存方面的經驗，來幫助印尼減少碳排。

阿斯蘭德並透露，挪威首個碳捕存計畫「北極光」（Northern Lights）的封存容量將在今年完備，預計明年5月可開始捕集一家位於布列維克（Brevik）的水泥廠排放的二氧化碳。

挪威還鎖定在明年發放北極地區深海採礦探勘執照，希望能開採太陽能板、風力發電機和電動車電池等替代能源所需的礦物。

阿斯蘭德說：「我們今日仰賴俄羅斯和中國，因此我們必須在未來幾年分散礦物的價值鏈，包括正在研究如何以永續方式在挪威大陸棚發展活動。」

印尼 投資 能源部

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