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炎夏如何替城市消暑？新研究曝光「1秘招」降溫

NVIDIA閃邊 台積電被視為AI股首選 12個月目標價新台幣1200元

編譯湯淑君／綜合外電
隨著輝達（Nvidia）股價迭創高峰，最近愈來愈多分析師對該股後市展望轉趨保守，其中一位甚至調降輝達股票評級，同時看好台積電（TSMC）和超微股價後市。（歐新社）
隨著輝達（Nvidia）股價迭創高峰，最近愈來愈多分析師對該股後市展望轉趨保守，其中一位甚至調降輝達股票評級，同時看好台積電（TSMC）和超微股價後市。（歐新社）

提起人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia），華爾街分析師一片鼓掌叫好聲。但隨著輝達股價迭創高峰，最近愈來愈多分析師對該股後市看法轉趨保守，其中一位甚至調降輝達股票評級，同時看漲台積電（TSMC）和超微股價後市。

MarketWatch報導，New Street Research分析師費拉古（Pierre Ferragu）5日發布他所謂AI概念股「健檢」報告，將輝達股票評等從「買進」降為「中立」。至此，FactSet追蹤的62位分析師當中，已有8人給輝達股票相當於「中立」等級的評價。

費拉古寫道：「唯有在看多的情境，也就是2025年後的展望大幅增長，額外上漲空間才會實現，但我們還不確信這種情境會發生」。他指出，根據目前華爾街的共識預測，2025年輝達繪圖處理器（GPU）營收估計將成長35%。

輝達股價5日跌1.9%，收125.83美元，已從6月18日攀抵的歷史新高135.58美元回跌逾7%。費拉古給輝達的目標價為135美元。

費拉克表示，輝達晶片仍稱霸AI資料中心市場，但就短線預期和估值而論，「值得更謹慎看待這檔股票」。

話鋒一轉，費拉古表示更樂觀看待其他AI概念股，特別偏好台積電和超微，理由是這兩支股票無論從基礎情境或高門檻情境來檢視，都有「強勁的上漲空間」可期。

據費拉古評估，12個月後，台積電每股股價上看新台幣1,200元（約37美元），亦即比目前價位再漲大約19%。他給2026年台積電目標股價為新台幣1,470元。

至於超微，費拉古預測，12個月後目標股價可望漲上235美元，約比目前價位高38%。他並依據2027年預估每股盈餘10美元、本益比35倍推估，2026年超微每股股價可望漲上345美元。

費拉古表示，他見到「對AI半導體的預期，已和供應鏈產能規劃齊平」，也「與跨出超大規模資料中心的需求擴張齊平」，這是2023年初以來首見的現象。

他強調，這不表示成長趨勢告終，「我們仍認為未來成長十分強勁，我們追蹤的公司多數都有上漲潛力」，「然而，這意味投資人在搶搭這股趨勢時，必須更謹慎選擇投資標的」。

輝達 AI 台積電

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