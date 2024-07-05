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沙國調降8月外銷亞洲官訂油價 以降價保市

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沙國調降8月外銷亞洲官訂油價 以降價保市

編譯簡國帆／綜合外電
沙烏地阿拉伯已調降8月外銷亞洲的官訂售油價格，以降價保市。（路透）
沙烏地阿拉伯已調降8月外銷亞洲的官訂售油價格，以降價保市。（路透）

沙烏地阿拉伯已調降8月外銷亞洲的官訂售油價格（OSP），顯示這個全球最大原油出口國認為亞洲需求持續疲弱，須降價保住目前市占。

沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）4日表示，8月銷往亞洲的阿拉伯輕原油官訂價格將下調每桶0.6美元，降至比阿曼／杜拜基準油價每桶溢價1.80美元，但降幅小於彭博資訊訪調貿易商和煉油廠預期的0.9美元。

沙國8月賣往亞洲的超輕原油（Arab Extra Light）官訂價格也每桶調降0.7美元，中級原油（Arab Medium）和重質原油（Arab Heavy）都每桶降低0.3美元，特輕原油（Arab Extra Light）則僅降價每桶0.2美元。

亞洲約占Aramco石油出口的80%，對亞洲降價凸顯石油輸出國組織與盟友（OPEC+）面臨的壓力，因為非OPEC+的供應持續增加，且全球經濟面臨逆風。

相較下，Aramco幾乎全面調升8月外銷北歐與美國的各種品級原油官訂價格，賣往北歐的各品級原油都每桶調漲0.9美元，銷往美國的超輕原油和輕原油分別每桶調升0.1美元，中質和重質原油則維持不變。

國際油價5日盤中盤旋在兩個月高點附近，布蘭特原油9月期貨一度跌0.3%至每桶87.16美元，西德州中級原油8月期貨也跌0.2%，報每桶83.72美元，市場正關注颶風貝羅（Beryl）對美國墨西哥灣石油生產的潛在影響。

瑞銀預期，隨著庫存減少，布蘭特油價本季可能漲至每桶90美元，「由於需求強勁、供應成長受限，石油庫存開始下降，投資人已再次開始建立石油曝險」，隨著OPEC+本季繼續減產，未來幾周「石油庫存降幅將擴大」。

石油 油價 沙烏地阿拉伯

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