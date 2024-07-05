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因AI推動晶片復甦 三星電子Q2營運利潤激增逾15倍 優預期

編譯季晶晶／綜合外電
由於AI推動晶片復甦，三星電子初估第2季營運利潤激增逾15倍至10.4兆韓元。（歐新社）
由於AI推動晶片復甦，三星電子初估第2季營運利潤激增逾15倍至10.4兆韓元。（歐新社）

三星電子（Samsung Electronics）周五表示，上季營業利潤比去年同期大增逾15倍，是近年來最快增速，反映出全球AI發展加速帶動了記憶體晶片需求復甦，並推動半導體價格反彈。

根據這家全球最大的記憶體晶片、智慧手機和電視製造商公布的初估值，在截至6月底的第2季，營業利潤增至10.4兆韓元（75億美元），遠高於去年同的6,700億韓元，也優於LSEG SmartEstimate訪調分析師的預估值8.8兆韓元。銷售額則成長大約23%，是2021年疫情期寫下新高以來的最大增幅。

三星電子預訂7月31日公布最終財報及部門細分數據。

周五在首爾早盤，三星股價上漲1.7%。

初估數據顯示，受到資料中心和AI發展的榮景推動，價值1,600億美元的記憶體市場今年正在從疫後的嚴重低迷中反彈。里昂證券估計，強勁需求推動記憶體晶片的均價較前一季上漲15%，協助三星最大部門扭轉了去年同期的虧損。

根據里昂證券分析師Sanjeev Rana，AI伺服器和企業數據儲存需求推高DRAM和NAND 的價格，有助扭轉庫存估值損失。他說三星代工業務也因IT需求改善而獲得提振。

雖然三星受惠於更廣泛的產業復甦，但投資人仍然擔心它在AI晶片這塊新興領域與高頻寬記憶體（HBM）領先供應商SK海力士的競爭。SK海力士最近公布了至少是2010年以來速度最快的營收成長，推動SK海力士股價今年累漲約60%，而三星僅上漲約8%。

三星目前正努力要讓最新的第四代HBM晶片通過輝達（Nvidia）的品質認證。投資 人正等待三星能否獲准向Nvidia供貨的消息。

長期而言，三星的重點仍是在AI記憶體領域贏得更多業務，消除供過於求憂慮。

三星 晶片 AI

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