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路透訪調策略師預估 歐元年底前將走強 日圓看升6.5%

編譯中心／綜合外電
路透調查的外匯策略師預期，歐元兌美元匯率在本月小幅走弱後，年底前將走強。(路透)
路透調查的外匯策略師預期，歐元兌美元匯率在本月小幅走弱後，年底前將走強。(路透)

路透調查的外匯策略師預期，歐元兌美元匯率在本月小幅走弱後，年底前將走強，日圓則看升6.5%至152日圓，升幅為主要貨幣最大。

路透再6月28日至7月3日的訪調外匯策略師認為，歐元兌美元本月底可能貶至1.06美元，低於4日盤中的1.0788美元。

策略師預估，歐元匯率將在未來三個月和年底前走強，年底時將上漲近1.5%至1.09美元，明年上半年再升抵1.10美元，儘管歐洲政治盪動未歇，且市場預期歐洲央行（ECB）今年底前將再降息兩次。

歐元過去一年的表現普遍低於路透調查的分析師的預期，自法國總統馬克宏6月9日意外宣布提前改選國會以來，歐元已下跌超過1%，今年來累計跌逾2.5%。

花旗G10外匯策略主管Dan Tobon說，「如果沒有法國大選的背景，我們原本會預期歐元會高得多」，「但根據調查結果和市場預期，我們認為歐元的下行空間不大」。

路透的另一項調查預測，ECB在6月降息後，將於9月和12月再降息兩次，另一項調查則顯示經濟學家預測美國今年將降息兩次，但降息一次、甚至不降息的可能性很大，可能使歐元承受壓力。

路透的調查另顯示，策略師預估日圓兌美元匯率到今年底時，將上漲6.5%至152日圓，漲幅為主要貨幣最大。

日本政府迄今主要依靠市場干預來支撐日圓，但策略師在被問及東京當局未來三個月能用於阻貶日圓的措施時，多數受訪者認為，日本央行需要積極升息。

降息 匯率 央行

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